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台積電ADR周三漲1.66% 漲幅遠勝費半

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周三（10日）上漲1.66%，較台北交易股價溢價5.81%。日月光大漲逾4%。

美股道瓊指數10日收盤下跌282.31點，跌幅1.04%，至26,989.99點；標普500指數跌17.04點，跌幅0.53%，至3,190.14點；那斯達克指數上漲66.59點，漲幅0.67%，至10,020.35點。

費半指數收盤上漲0.33%。

以下是台股ADR各股周三收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.54 +4.13

中華電 CHT 38.27 +0.87

台積電 TSM 57.55 +1.66

聯電 UMC 2.76 -0.36

資料來源：彭博資訊

台積電 台股 標普

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