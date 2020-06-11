台積電ADR周三漲1.66% 漲幅遠勝費半
台積電ADR周三（10日）上漲1.66%，較台北交易股價溢價5.81%。日月光大漲逾4%。
美股道瓊指數10日收盤下跌282.31點，跌幅1.04%，至26,989.99點；標普500指數跌17.04點，跌幅0.53%，至3,190.14點；那斯達克指數上漲66.59點，漲幅0.67%，至10,020.35點。
費半指數收盤上漲0.33%。
以下是台股ADR各股周三收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.54 +4.13
中華電 CHT 38.27 +0.87
台積電 TSM 57.55 +1.66
聯電 UMC 2.76 -0.36
資料來源：彭博資訊
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言