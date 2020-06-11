亞馬遜、蘋果股價同創歷史新高 那斯達克收登萬點

道瓊工業平均指數和史坦普500指數連續第二天下跌，因為交易員再次將受惠經濟復甦的股票獲利了結，並轉而擁抱大型科技股，將那斯達克指數推升站上萬點闗卡。

史指下跌17.04點或0.53%收3190.14點，而道指下跌282.31點或1.04%收2萬6989.99點。那指上漲66.59點或0.67%收1萬20.35點，除創歷史新高外，也是首度收盤突破1萬點。

亞馬遜和蘋果股價分別上漲1.79%和2.57%，同創歷史新高。Alphabet和Netflix分別上漲0.87%和0.099%。近幾周表現超越大盤受惠經濟重新開放的股票普遍下跌，美國航空、聯合航空和捷藍航空的跌幅均超過8%。富國銀行下跌8.95%，而花旗集團下跌6.12%，摩根大通下跌4.07%。

Vital Knowledge分析師克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中說：「隨著投資人連續第二天從價值型和周期性股票中撤出，並將資金投入到成長型股票，市場正在出現巨大變化。」「但請記住：投資人從未撤離成長型和動能股，只是在過去幾周中短暫的介入周期性和價值型股票，只是短期的沾醬油作法，股市大多數仍固守成長型。」

德州報告新冠病毒相關住院人數連續創紀錄增加，而亞利桑那州的住院率也在上升。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「經過近幾周的大漲，股市早該出現回調或至少休息。」「股價上漲動能變得極端，情緒指標過於樂觀。因此本周出現獲利了結，尤其是過去幾周表現最好的經濟敏感股票。」

聯準會(Fed)維持利率不變，並表示不會在2022年之前升息。

Fed在聲明中表示，「希望維持這一目標範圍，直到它有信心經濟能承受近期事件的影響，並可望實現其最大就業和價格穩定目標。」FOMC補充說，它將透過每月買進800億元的美國國債和400億元的抵押支持證券來增加其債券持有量。

Fed還預計，美國經濟將在2020年萎縮6.5%，然後在2021年成長5%。

AmeriVet Securities美國利率交易主管法拉內洛(Gregory Faranello)說，「Fed將繼續為經濟提供支持，他們認為美國經濟是新冠大流行的受害者。」

他說：「並非所有人都同意Fed的作法。」但他指出，「即使是市場參與者，也很難預見這些經濟災難。」

指標10年期美國國債殖利率跌至0.74%，而2年期國債殖利率跌至0.18%。