快訊

不只因罷韓…柯文哲嗆的是民進黨「恐怖情人」真面目

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞馬遜、蘋果股價同創歷史新高 那斯達克收登萬點

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
那斯達克綜合指數10日上漲66.59點收1萬20.35點創歷史新高，首度收盤突破1萬點。 歐新社
那斯達克綜合指數10日上漲66.59點收1萬20.35點創歷史新高，首度收盤突破1萬點。 歐新社

道瓊工業平均指數和史坦普500指數連續第二天下跌，因為交易員再次將受惠經濟復甦的股票獲利了結，並轉而擁抱大型科技股，將那斯達克指數推升站上萬點闗卡。

史指下跌17.04點或0.53%收3190.14點，而道指下跌282.31點或1.04%收2萬6989.99點。那指上漲66.59點或0.67%收1萬20.35點，除創歷史新高外，也是首度收盤突破1萬點。

亞馬遜和蘋果股價分別上漲1.79%和2.57%，同創歷史新高。Alphabet和Netflix分別上漲0.87%和0.099%。近幾周表現超越大盤受惠經濟重新開放的股票普遍下跌，美國航空、聯合航空和捷藍航空的跌幅均超過8%。富國銀行下跌8.95%，而花旗集團下跌6.12%，摩根大通下跌4.07%。

Vital Knowledge分析師克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中說：「隨著投資人連續第二天從價值型和周期性股票中撤出，並將資金投入到成長型股票，市場正在出現巨大變化。」「但請記住：投資人從未撤離成長型和動能股，只是在過去幾周中短暫的介入周期性和價值型股票，只是短期的沾醬油作法，股市大多數仍固守成長型。」

德州報告新冠病毒相關住院人數連續創紀錄增加，而亞利桑那州的住院率也在上升。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「經過近幾周的大漲，股市早該出現回調或至少休息。」「股價上漲動能變得極端，情緒指標過於樂觀。因此本周出現獲利了結，尤其是過去幾周表現最好的經濟敏感股票。」

聯準會(Fed)維持利率不變，並表示不會在2022年之前升息。

Fed在聲明中表示，「希望維持這一目標範圍，直到它有信心經濟能承受近期事件的影響，並可望實現其最大就業和價格穩定目標。」FOMC補充說，它將透過每月買進800億元的美國國債和400億元的抵押支持證券來增加其債券持有量。

Fed還預計，美國經濟將在2020年萎縮6.5%，然後在2021年成長5%。

AmeriVet Securities美國利率交易主管法拉內洛(Gregory Faranello)說，「Fed將繼續為經濟提供支持，他們認為美國經濟是新冠大流行的受害者。」

他說：「並非所有人都同意Fed的作法。」但他指出，「即使是市場參與者，也很難預見這些經濟災難。」

指標10年期美國國債殖利率跌至0.74%，而2年期國債殖利率跌至0.18%。

Fed 聯準會 美國航空

相關新聞

Fed一如預期維持利率在近零水準 料保持到至少2022年

聯準會（Fed）10日承諾「至少」維持現有購債步調，並預測利率會保持接近於零到2020年為止。消息公布後，美股標普500指數翻紅，美元保持走貶。

紓困增8.8兆預算 日本眾議院過關

日本國會眾議院十日通過規模近卅二兆日圓的第二次補充預算案，補貼因新冠肺炎疫情受影響的企業，再度刷新日本補充預算金額紀錄。...

亞馬遜、蘋果股價同創歷史新高 那斯達克收登萬點

道瓊工業平均指數和史坦普500指數連續第二天下跌，因為交易員再次將受惠經濟復甦的股票獲利了結，並轉而擁抱大型科技股，將那斯達克指數推升站上萬點闗卡。

OECD示警 全球GDP今年至少萎縮6%

經濟合作發展組織（ＯＥＣＤ）示警，受新冠肺炎疫情衝擊，全球國內生產毛額（ＧＤＰ）今年將萎縮百分之六，呈現一個世紀以來承平...

全球航空業今年虧840億美元 拚轉盈要等到後年

國際航空運輸協會（IATA）預估，新冠肺炎疫情可能導致今年全球航空業虧損840億美元，史上最糟，若未爆發第二波疫情，航空...

美國CPI 連三月下跌

受新冠肺炎疫情持續壓抑需求影響，美國5月消費者物價按月連三個月下滑。

高盛：金價上看2,000美元

高盛發布報告指出，如果美國聯準會（Fed）決定容忍超過目標的通貨膨脹，金價有可能漲到每英兩2,000美元以上的歷史新高價...

四大科技股助威 那斯達克衝上1萬點新高

美國股市那斯達克綜合指數10日開盤一舉攻克史上首見的1萬點里程碑。蘋果、亞馬遜、微軟與臉書再創新高助威，展現大型科技股強...

上市首見 Zara母公司Q1虧損

快時尚品牌Zara母公司印地紡集團（Inditex）10日公布上季財報，2001年上市以來首陷虧損，因為新冠肺炎疫情迫使...

疫情衝擊 IATA估航空業2020年虧損逾840億美元

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，全球航空業受到嚴重衝擊。國際航空運輸協會指出，協會旗下的290家航空公...

波音5月交機…僅四架

美國飛機製造商波音（Boeing）5月業績慘澹，不僅787夢幻客機的交機數量掛零，5月總交機量也只有四架，寫下60年來單...

日國會眾院通過第二次補充預算拉抬經濟 8.8兆再創新高

日本國會眾議院10日通過規模近32兆日圓的第二次補充預算案，補貼因新冠肺炎疫情受影響的企業，再度刷新日本補充預算金額紀錄...

熱門新聞

影／美國男警一舞成名 與示威青年「舞鬥」網友讚嘆

華人當鋪遭劫老闆娘被打斷腿 女兒：移民多年努力全毀了

美國哥倫布銅像遭斬首 丟入湖中

影／壯觀！空拍大堡礁6萬多隻綠蠵龜上岸產卵

吉里巴斯大選 前總統指與台灣中國邦交是關鍵

Fed一如預期維持利率在近零水準 料保持到至少2022年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。