Uber可能退出與Grubhub的合併談判 減緩壟斷市場的疑慮

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
美食外送業者Uber可能退出與Grubhub的合併談判。路透
美食外送業者Uber可能退出與Grubhub的合併談判。路透

CNBC引述知情人士報導，美食外送業者Uber可能退出與Grubhub的合併談判，以擺脫這筆潛在交易引起壟斷市場的疑慮。據傳Grubhub可能改與一家歐洲企業進行合併。

此前，數位民主黨議員對這樁合併案表達疑慮，認為此舉將創造出新的美國市場龍頭，並壓縮到競爭對手DoorDash的空間。Amy Klobuchar等人上月分別致函給反托辣斯官員表示，若這筆交易成局，反托辣斯機關務必展開調查。

CNBC上周曾報導，Grubhub也已引起兩家歐洲企業的興趣，分別是荷蘭的Just Eat Takeaway.com，以及德國的Delivery Hero。

知情人士先前告訴CNBC，Uber和Grubhub在啟動合併談判約一年後，雙方始終談不攏交易價格，並已對達成協議陷入困境。但知情人士如今向CNBC表示，Uber決定退出這項談判，主要還是因為反托辣斯的阻礙。

Uber 荷蘭 民主黨

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