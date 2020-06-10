IEA：全球天然氣今年需求 將寫下歷史最大減幅

國際能源總署（IEA）10日表示，今年全球天然氣需求將驟降，寫下史上最大萎縮幅度，原因是全球各國實施封鎖措施以遏止新冠肺炎疫情，導致天然氣的需求面臨前所未有的衝擊。

IEA指出，疫情的影響加上北半球冬季的溫和氣候，將導致2020年全球天然氣需求將下降4%，相當於150億立方公尺，降幅是2009年全球金融危機後的兩倍。

IEA署長比羅爾（Fatih Birol）表示，雖然各國政府實施防疫措施後，天然氣受到的衝擊，小於運輸業廣泛使用的石油和用於商業發電的煤，但如此降幅，顯示能源市場對疫情「免疫」的狀況還很遠。

天然氣產業近年買氣增長，原因是較低的價格及空氣污染政策推動下，大批企業不再以煤作為燃料，轉而使用天然氣。