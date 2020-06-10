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蘋果、亞馬遜再創新高助威 那斯達克攻克1萬點里程碑
美股10日開盤小漲，那斯達克指數續創新高。投資人正密切關注美國聯準會（Fed）對於經濟狀況和進一步刺激措施所公布的最新消息。
道瓊工業指數開盤漲2.1點或0.01%、標普500指漲0.2%、費城半導體漲0.4%、台積電ADR漲0.5％。
那斯達克指數漲0.6%達到10,012.316點，那斯達克指數9日已創新高。
亞馬遜和蘋果公司10日早盤都開高，讓這兩大科技巨擘一開盤就邁向市值新高。臉書和Netflix也都開高。
Leuthold Group首席投資策略師保爾森表示，「美股在近幾周漲多後回檔修正，或是至少漲勢暫歇」，「漲幅動能過高、且市場情緒過度樂觀，因此（周二）出現獲利了結，尤其是在容易出現波動且近幾周表現良好的地方」。
那斯達克指數9日收漲0.3%，並創歷史新高，因為投資人將資金紛紛湧向科技寵兒。臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix和Google母公司字母都勁揚，推升那斯達克指數盤中一度突破萬點大關，不過收盤時又回落萬點以下。
聯邦公開市場委員會（FOMC）9日展開為期兩天的會議。
由於目前基準利率接近零且資產購買計畫仍在繼續，預料Fed不太可能宣布重大政策改變。但投資人仍會關注Fed釋出實施收益上限的想法，並渴望Fed對未來展望提供更明確的前瞻性指引。
Fed訂於美東時間10日下午宣布例會決策及最新經濟季度預測報告，隨後Fed主席鮑爾將在下午2點半（台灣時間11日凌晨2點半）召開記者會。
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