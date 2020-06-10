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華為力拼晶片製造供應鏈移入大陸 進度不順

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
華為想促成更多供應鏈在地化，但進度受阻。 路透
華為想促成更多供應鏈在地化，但進度受阻。 路透

日本經濟新聞》今天報導，華為因應美國的出口管制，努力趕進度要把供應鏈轉回中國大陸國內。不過一些供應商不願改變自己現有的營運配合華為全力擴充在陸產能，華為現在為了達標還在奮戰。

日經說，華為若能順利將更多的零組件改由中國大陸國內供應，在美國持續施壓之下，能夠減緩衝擊。

知情人士透露，華為目前最希望做到是與晶片相關的中國大陸境內供應商，最快能在今年底以前，能夠執行大部分的封測工作。封測是半導體組件最後一段工序。另外，也聚焦印刷電路板在地化供應。

據了解，華為自去年開始就致力供應鏈在地化，現在若想成為華為新的供應商，必須在中國大陸境內擁有既有的生產量能。

一位直接了解情況的華為供應商高階管理人士說，一些封測和印刷電路板供應商確有配合華為的要求擴大在中國大陸的產能，但腳步猶豫，主要因為疫情衝擊了晶片產業需求，另外華為能不能頂得過美國的強力壓制照常下單，也是個問題。

另一位知情人士也表示，有些供應商另外也要配合美國客戶的相反要求，就是為了國安理由，必須在中國大陸以外地區製造。所以這些廠商也選擇不在大陸擴充產能。

華為去年生產了價值208億美元的晶片，但絕大多數都在歐洲、日本、南韓和台灣等中國大陸以外的地方製造。

日本經濟 半導體

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