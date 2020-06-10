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慶祝終結奴隸制度！推特執行長定六月節為公司放假日

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
推特執行長杜錫。路透
推特執行長杜錫。路透

社群媒體推特Twitter）和行動支付Square兩間公司的執行長杜錫（Jack Dorsey）10日推文表示，將把六月節（Juneteenth）制定為兩間公司的放假日。

華爾街日報報導，美國六月節為每年的6月19日，用來紀念美國奴隸制度的結束。1865年，聯邦軍抵達德州時，在當地散布南北戰爭和奴隸制度已經結束的消息。雖然林肯總統在此前兩年多就已經簽署「解放奴隸宣言」（Emancipation Proclamation），但美國部分地區在戰爭結束前依然存在奴隸制度。

美國大部分的州和幾個大型城市將六月節訂為國定假日

杜錫推文表示，「推特和Square兩間公司都將把六月節（6月19日）定為美國公司的放假日，永遠。這是一個用來慶祝、教育和產生連結的日子」。他還說，「全球各國和各地區都有自己慶祝解放的日子，我們將盡力讓這個日子在公司其他營運點也成為公司假日」。

除了推特和Square，沃克斯傳媒（Vox Media）9日也在一份公司備忘錄中提及，希望把六月節定為公司假日。沃克斯傳媒執行長班科夫（Jim Bankoff）表示，「我們希望員工能以自己的方式利用六月節來思考和行動，也可以從工作中喘口氣」。

沃克斯傳媒也將在傳統黑人大專院校推出獎學金計畫並提供員工反種族歧視資源及培訓。

其他包括思科（Cisco Systems）、字母（Alphabet）、優步（Uber Technologies）和英特爾（Intel Corp）等科技公司，也承諾捐款數百萬美元給平等正義倡議（Equal Justice Initiative）、黑人的命也是命基金會（Black Lives Matter Foundation）及美國全國有色人種協進會（NAACP）等機構。

近年來，大型科技公司和矽谷整體因在就業和領導階層中缺乏種族多樣性而遭到抨擊。

菸草製造商奧馳亞（Altria Group）上周表示，將會把六月節當作公司假日，給予員工「進行個人反思和復原」的時間，奧馳亞也將捐500萬美元，支持解決種族不平等的國內及地方組織。

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