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標普調降日本主權債展望 由正向降為穩定

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
先前因新冠疫情實施封鎖時，日本東京主要街區行人明顯減少。路透
先前因新冠疫情實施封鎖時，日本東京主要街區行人明顯減少。路透

標普全球信用評等公司周二（9日）調降日本主權債信評展望，由「正向」降為「穩定」，主要是因應新冠疫情的不良影響，日本政府為刺激經濟開支大增，財政的不確定性增加。

日本原本公共債務就是工業化國家中最高的，主權債展望被調降顯示，政府財務已經脆破又要大力救市，挑戰重重。

標普全球信評指出，日本薄弱的政府財政因新冠疫情更加惡化，兩筆為刺激經濟追加的預算，將把本會計年度的總政府赤字規模提升到國內生產毛額（GDP）的約16%。「疫情過後與經濟復應該會讓財政景況大有改善。儘管如此，我們預期從2021年到2023年，財政赤字都還是維持在相對偏高的水準。」

標普對於日本的長期主權債信評維持在A+，短期主權債信評維持在A-1。不過標普說，如果日本經濟成長持續低迷，且可能重現通貨緊縮，那將會對日本財政表現帶來長期壓力。如此一來，標普就有可能調降主權信用評級。

日本經濟 標普 疫情 信用 財政赤字 債務

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