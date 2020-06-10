標普調降日本主權債展望 由正向降為穩定

高盛周二（9日）對黃金價格展望所做的分析報告指出，金價有可能漲到每英兩2,000美元以上，前提是如果美國聯準會（Fed）決定容忍超過目標值的通貨膨脹。高盛同時也提高了銅與鋁的預測價位。

2020-06-10 08:10