聽新聞
test
0:00 / 0:00
標普調降日本主權債展望 由正向降為穩定
標普全球信用評等公司周二（9日）調降日本主權債信評展望，由「正向」降為「穩定」，主要是因應新冠疫情的不良影響，日本政府為刺激經濟開支大增，財政的不確定性增加。
日本原本公共債務就是工業化國家中最高的，主權債展望被調降顯示，政府財務已經脆破又要大力救市，挑戰重重。
標普全球信評指出，日本薄弱的政府財政因新冠疫情更加惡化，兩筆為刺激經濟追加的預算，將把本會計年度的總政府赤字規模提升到國內生產毛額（GDP）的約16%。「疫情過後與經濟復應該會讓財政景況大有改善。儘管如此，我們預期從2021年到2023年，財政赤字都還是維持在相對偏高的水準。」
標普對於日本的長期主權債信評維持在A+，短期主權債信評維持在A-1。不過標普說，如果日本經濟成長持續低迷，且可能重現通貨緊縮，那將會對日本財政表現帶來長期壓力。如此一來，標普就有可能調降主權信用評級。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言