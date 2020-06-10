台積電ADR上漲近2% 日月光.聯電挫跌

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二漲跌互見，台積電收漲1.87%，較台北交易股價溢價5.6%。

道瓊指數9日收盤下跌300.14點，跌幅1.09%，至27,272.3點；標普500指數跌25.21點，跌幅0.78%，至3,207.18點；那斯達克指數收盤上漲29.01點，漲幅0.29%，至9,953.75點。

費半指數收盤小跌0.03%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.36 -2.02%

中華電 CHT 37.94 -0.34%

台積電 TSM 56.61 +1.87%

聯電 UMC 2.77 -3.48%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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