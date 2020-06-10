美股道瓊回跌300點 那斯達克一度突破萬點大關

美股周二（9日）下跌，道瓊指數挫跌300點，近期的強勁漲勢暫歇，市場關注焦點轉向美國聯準會周三的會議。不過以科技股為主的那斯達克指數連續第二日創下紀錄收盤新高，盤中首次短暫突破萬點大關。

道瓊指數9日收盤下跌300.14點，跌幅1.09%，至27,272.3點；標普500指數跌25.21點，跌幅0.78%，至3,207.18點；那斯達克指數收盤上漲29.01點，漲幅0.29%，至9,953.75點。

那斯達克指數受惠於科技股強勁上揚，盤中一度突破1萬點大關，主因蘋果公司大漲3.16%，至每股343.99美元，原因是有消息傳出，蘋果準備最早在本月舉行的年度開發者大會（WWDC）上宣布Mac電腦改用自主研發的中央處理器（CPU）。

美股整體大盤回檔，受能源、工業股和金融股拖累，標普500指數停止了大幅上漲走勢，投資人擔憂，技術指標顯示近期風險資產的漲勢可能過頭。

Profest Volatility Management交易和研究主管Mike Zigmont表示：「我認為這可能是一次反射性拋售，因為過去一周大幅上漲。我認為沒有任何消息可以構成利空的催化劑。但相反，除了非農就業數據，過去兩周也沒有特別的利多催化劑出爐」。

聯準會展開為期兩天的會議，雖然市場預期聯準會在周三會議結束時不會發布重大政策聲明，但投資人將密切關注其對經濟體質狀況的看法。在經歷新冠病毒相關停擺後，美國正在重啟經濟。

類股方面，標普1500航空指數急跌7.5%，郵輪運營商嘉年華和挪威郵輪公司在漲多後回檔下跌。

彭博數據顯示，標普500指數近300檔成分股的交易價格超過分析師設定的12個月目標價。與3月下旬相比，這是個迅速的變化，當時只有兩檔股票價格高於分析師的預期