那斯達克創新高短暫登萬點 道瓊下跌300點結止6連漲

那斯達克綜合指數創下歷史新高，首次短暫突破1萬點，交易員們紛紛買進重點科技股，同時將受惠於經濟重新開放的股票獲利了結。

以科技股為主的那指上漲29.014點或0.29%收9953.75點，盤中一度登上萬點。亞馬遜和蘋果分別上漲3.04%和3.16%，盤中均創歷史新高。臉書上漲3.14%，Netflix上漲3.47%，谷歌母公司Alphabet上漲0.28%。

同時，道瓊工業平均指數下跌300.14點或1.09%收2萬7272.3點，結束連續6個交易日漲勢。史坦普500指數下跌25.21點或0.78%收3207.18點。

聯合航空和達美航空跌幅均超過7.5%。嘉年華和皇家加勒比遊輪分別下跌7.5%和6.9%。零售相關行業Gap和Simon Property Group也下跌。

GLOBALT投資組合經理人布坎南(Keith Buchanan)說：「今天的走勢就是吐回過去這些價值型股票的巨大收益。」布坎南列舉幾個因素指出，在像是航空股和郵輪股等受挫最重的類股大反彈後，其輪轉速度也隨之加快，「即將公布的經濟數據將變得更加重要，尤其是就業數據。」

交易員指出，過去兩個月股市的熱潮絕大幅度要歸功於對美國經濟重新開放的信心以及政府的一系列刺激措施。

市場樂觀人士點名最近的漲勢源自經濟報告，包括上周優於預期的非農就業報告。

RBC Capital Markets分析師對客戶表示：「就業報告數據和最近不太糟的企業更新預測，更讓人們相信最嚴重的時機已經過去。」「風險交易越來越受到關注。許多工業次產業的估值已飆升至歷史最高水平，顯示強勁的復甦動能可能會持續。」

但是，考慮到經濟才剛開始重新開放，部分投資人開始懷疑此舉是否走得太遠、太快。

總的來說，史指較3月低點上漲47%，大部分都要歸功於經濟重新開放，如果取消所有新冠病毒預防措施和業務關閉，股票將受益最大。

在3月由於旅遊限制和危機蔓延擔憂而重挫的航空公司，已經成為最近表現最強勁的股票之一。光是上個月，達美航空、聯合航空和美國航空分別上漲50.4%、75.6%和82.9%。另一個受惠於重新開放的類股，郵輪營運商嘉年華和挪威郵輪公司同期成長62.1%和94.1%。

美國商銀財富管理(US Bank Wealth Management)首席股票策略師桑德文(Terry Sandven)表示：「隨著經濟狀況改善，股市將繼續走高。」「但要宣布幸福的日子再次到來還為時過早。」

他說，「讓我們保持謹慎的，是新冠病毒的持續時間仍然未知。」「目前沒有治療方法，也沒有預防措施，我們對病毒的傳播速度所知有限。」