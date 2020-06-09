美股道瓊開盤跌逾300點 終止連六漲

美股四大指數8日早盤全面開低，因為在股市持續反彈、推升標普500指數收復今年來失土後，投資人撤出部分資金。

道瓊工業指數開盤跌355點或1.3%、標普500指數跌1.1%、那斯達克綜合指數跌0.5%、費城半導體跌1.4%、台積電ADR跌1％。

基於經濟重啟的樂觀情緒、並引領股市這波反彈漲勢的投機交易在8日早盤減少。聯合航空和達美航空開低。郵輪業者嘉年華和皇家加勒比也都開低。零售類股Gap和西蒙房地產集團也都在早盤下跌。

美股昨日勁揚，標普500指數收復今年來全部失土，反映人們對經濟從疫情的恐懼中復甦，持續感到樂觀。

美商銀財富管理部門首席股票策略師Terry Sandven說，「股市上漲的趨勢依舊，因為投資人預期經濟情況開始改善」，「但我認為，要宣布幸福快樂的日子再次出現，仍言之過早」。

Terry Sandven並說，「要注意的是，疫情還會持續多久，仍未可知」，「我們沒有治療方式，我們沒有防範方式，且疫情對我們傳播的速度仍有所保留」。

美國國家經濟研究局（NBER）8日表示，受新冠病毒疫情影響，美國經濟在2月陷入衰退，終止史上最長擴張時期。

交易商認為，過去兩個月的市場漲勢，主因為對重啟經濟活動及政府大舉祭出刺激方案有信心。