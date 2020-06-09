美頁岩油先驅也不支倒地 崔石比克傳準備聲請破產保護

美國頁岩油業先行者崔石比克能源公司（Chesapeake）傳出正準備聲請破產保護，可能將公司移交給主要債權人接手；8日股價震盪走高，大漲1.8倍，盤中曾25度暫停交易。

崔石比克是率先運用「水平式水壓裂解法」開採頁岩石油及天然氣的業者之一，與大陸資源及EOG資源等公司同為美國頁岩石油業的巨頭，曾經跟埃克森美孚、雪佛龍等「大油」公司一爭長短。公司的經營策略一直是大量舉債，積極擴張產量，但現在由於油價重挫及需求劇減，使公司可能走上破產保護之路，這也顯示美國頁岩石油業正面臨高度營運風險。

消息人士透露，該公司共積欠90億美元債務；公司正在與債權人爭議能否先不支付6月15日到期的利息，並給予還款寬限期，迄未做成最終決議。公司也開始徵求債權人同意，提供債務人融資，支持公司破產期間的營運。

公司正在與債權人談判重整支持協議，由「循環信貸」債權人取得多數股權；協議內容仍未定案，條件還可能改變。

今年1-3月崔石比克淨值損失85億美元，主因油田、沙礦及其他資產的價值隨著油價重挫而縮水。其實在新冠肺炎疫情擴散之前，公司已經深陷險境。崔石比克一年多來雖全面削減支出，並裁員數萬人， 將主業從天然氣轉向石油，但一直未上軌道。

一旦該公司申請破產保護，受影響範圍將遠超過投資者及員工，因為公司與油管供應商、鑽井業者及其他廠商之間的合約都將面臨風險。