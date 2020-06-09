歐元區第1季GDP較去年同期萎縮3.1% 小於初估值

受新冠肺炎疫情衝擊，家庭支出和投資下降影響，歐元區第1季國內生產毛額（GDP）萎縮，但幅度小於初估值。

歐盟統計局9日公布，歐元區GDP比去年第4季萎縮3.6%，比去年同期萎縮3.1%，路透調查經濟學家原估各萎縮3.8%和3.2%。歐盟統計局5月中初估按季萎縮3.8%，按年萎縮3.2%。

歐盟統計局說，家庭消費拖累第1季GDP 2.5個百分點，投資則拖累1個百分點。

貿易也對上季GDP造成負面的影響，拖累0.4個百分點。在各國加緊因應疫情前，政府支出較少，也拖累負0.1個百分點。倒是庫存增加，貢獻了0.3個百分點。

歐盟統計局表示，貨運、餐旅業，以及藝術與娛樂產業受到的衝擊最大，產值季減6.8%，原因是大多數歐元區國家3月起採取封鎖措施來防堵疫情。

歐元區農林漁業和金融保險業在第1季受到的損失最小，這兩個行業都僅萎縮0.8%。

歐元區1至3月的就業人數季減0.2%，年比則增加0.4%。