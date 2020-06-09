彭博：美禁令命中華為要害 庫存晶片只能撐半年

彭博資訊報導，美國5月頒布的最新禁令直接命中中國科技龍頭華為的要害。消息人士透露，華為有些自行研發用於電信設備的關鍵晶片庫存，只夠使用到2021年初。這意味聯發科、三星等原本市場預期可望承接轉單的業者，也礙於美國勢力，支援華為有限，轉單力道不如預期。

據了解，華為旗下海思趕在美國禁令前，已下單台積電高達7億美元的大單，提前儲備庫存，但台積電在該筆訂單之後，已暫停承接海思新單，這讓華為未來自製晶片來源受阻。

川普政府已向華為發動數輪攻勢，美國商務部5月擴大「外國直接產品原則」，禁止將任何用美國技術製造的晶片出售給華為，可謂直接擊中華為從人工智慧（AI）到行動服務等領域的要害。

美國對華為的封殺，已使華為陷入緊急狀態，且至今無法找出解決之道。知情人士指出，即使華為可向三星電子和聯發科等第三方採購行動晶片成品，但數量可能不足，且可能被迫犧牲基本產品的性能。

最新的封殺措施，是對華為旗下海思半導體的精準打擊。華為16年前創立海思，目標是推動AI所謂推論晶片（inference chip）等尖端領域的技術研究。目前，海思設計的晶片已有實力與高通等對手一較高低，且廣泛應用在華為的產品，如麒麟手機晶片、昇騰系列AI晶片及鯤鵬伺服器晶片。