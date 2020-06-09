快訊

金管會解除有條件式禁空令 宣布台股3大解封措施

「不受北京控制」華為在英國打宣傳戰 副總裁也受訪

世界日報 / 中國新聞組／北京9日電
華為副總裁張國威。圖／取材自華為官網
華為副總裁張國威。圖／取材自華為官網

華為8日起開始打公關戰，試圖保住在英國5G技術網路的參與，包括華為副總裁張國威接受金融時報專訪、廣告上檔，宣傳華為在過去20年為英國付出的貢獻，敦促英相強生切勿無由放大國安風險，不要忘記延後推出5G所帶來的經濟衝擊。

綜合媒體報導，英國1月時才決定讓華為「有限度」參與政府認為屬於5G網路中的非敏感部分，並把參與程度限制在35%以下。不過英國政府最近態度急轉彎，官員證實，強生要求官員制定三年計畫，要在2023年之前，把華為參與英國5G建設的程度降到零。

經過數星期的周旋，華為決定公開回擊，開始打公關戰，在報紙與網路宣傳華為過去20年在英國的貢獻。

張國威受訪時強調，華為並不受北京當局控制，而是百分之百民營的公司，也全由員工所持有，與英國連鎖家用品商店（英國連鎖百貨）John Lewis的經營模式大致相同。

張國威警告，英國經濟正努力從新冠病毒疫情中復甦，若將華為設備摒除在5G建設和固定網路之外，英國經濟將蒙受數十億英鎊的損失。

他說，英國的經濟正試圖從脫歐考驗與新冠病毒疾病疫情的衝擊中恢復，「如果華為設備從5G建設和固定網路中撤出」，英國的經濟損失將達數十億英鎊。

他並表示：「我們要理解如何管理和減輕資安風險，而非放大解讀和忘記經濟衝擊。」張國威強調，華為正與英國的資安機構合作，試圖化解疑慮。

此外，環球網報導，英國每日電訊報也以「英國承受不起背棄中國的代價」為題發表文章，疫情危機以來，許多人呼籲英國在與第二大經濟體打交道方面「動真格的」，但「動真格的」意味著要認識到英中有著重要經濟關係，英國承受不起讓兩國關係陷入危機。

報導稱，中國在英國經濟中發揮著核心作用，是英國商品的第三大出口市場。去年英國對華出口的商品價值258億英鎊，占總出口逾7%，是2012年對華出口的兩倍多。

報導指出，危言聳聽者稱中國偷走英國的專業知識。但其實更多時候中國投資是幫助創造或保住英國的就業機會。典型例子就是中國敬業集團收購英國鋼鐵公司，幫助挽救3000餘個崗位。

疫情 華為 英國

延伸閱讀

「專利在手付錢給我！」擁最多技術 川普擋不了華為從5G獲利

美禁令正中要害…華為庫存晶片 傳只能再撐半年

華為進入緊急狀態 電信、手機訂單將大挪移

5月出口市場對美創高 東協掉二位數

相關新聞

德4月進出口表現30年最差！專家：最糟糕時期應已過去

官方數據顯示，德國4月進、出口表現大幅下滑，降幅為1990年來之最，主要因為新冠病毒危機衝擊需求，其中4月出口額月減24...

彭博：美禁令命中華為要害 庫存晶片只能撐半年

彭博資訊報導，美國5月頒布的最新禁令直接命中中國科技龍頭華為的要害。消息人士透露，華為有些自行研發用於電信設備的關鍵晶片庫存，只夠使用到2021年初。這意味聯發科、三星等原本市場預期可望承接轉單的業者，也礙於美國勢力，支援華為有限，轉單力道不如預期。

「不受北京控制」華為在英國打宣傳戰 副總裁也受訪

華為8日起開始打公關戰，試圖保住在英國5G技術網路的參與，包括華為副總裁張國威接受金融時報專訪、廣告上檔，宣傳華為在過去20年為英國付出的貢獻，敦促英相強生切勿無由放大國安風險，不要忘記延後推出5G所帶來的經濟衝擊。

歐盟大手筆紓困 深化整合、公衛合作

「歐洲從來沒有這麼團結過！」歐盟近日推出7500億大紓困，台灣歐盟中心執行長鄭家慶受訪時表示，歐盟這次的紓困方案是有史以來最大筆，可以讓歐盟在財政方面與各國更加整合，不過他認為貸款的比例可能會再調高，以利達成共識。政大歐盟研究中心主任張台麟則認為，新冠疫情可深化歐洲整合程度，更積極加速醫療器材、基礎建設的發展。

疫情衝擊第二波…未來估有600萬白領族失業

新冠疫情不僅打擊基層工人，現在商界高薪管理層也受影響，彭博經濟研究（Bloomberg Economics）估計，將有600萬高薪人員或會失業，涉及的行業包括餐館、酒店、房地產及金融業等。

買房族樂了 房貸利率「疫」外降破3%…49年來最低！

房貸利率持續降低，房屋貸款機構「房地美」(Freddie Mac)指出，最近30年期的房貸利率降至3.15%，是自1971年以來最低，有些借款人甚至爭取到3%以下的利率。

看好經濟重啟 美股市重回疫情前高點

全美各州經濟重啟讓投資人對復甦態度樂觀，史坦普500指數8日上揚38.46點，收復2020年所有跌幅；不過專家指出，美國經濟勃蓬發展在今年2月封頂，目前已結束了長達11年的成長，恢復至少需要2年以上的時間。

外派人員生活費世界排名 土庫曼首都贏東京與上海

新加坡聯合早報報導，諮詢公司美世（Mercer）今年3月進行的調查顯示，在外派人員生活費最高的城市當中，新加坡下滑兩個位...

「太空部隊」商標 Netflix搶先註冊

Netflix搶先美國軍方，註冊了「太空部隊」商標。去年12月，美國軍方宣布成立太空部隊，然而「太空部隊（Space Force）」一詞卻被Netflix的諷刺喜劇《太空部隊》搶先註冊商標。外界擔心，若是將來在商店出現太空部隊商標的商品

不只特斯拉大紅 電動車新寵Nikola股價單日倍翻

特斯拉股價創新高之際，這家要成為「卡車界特斯拉」的新上市公司表現也超亮麗——Nikola在那斯達克掛牌的第三個交易日，周一（8日）單日股價倍翻，漲幅104%；盤後交易時段還繼續漲。

遭空頭瞄準 亞洲生技類股空單餘額激增

亞洲各地的放空投資人正瞄準醫療保健類股，押注今年來在亞太市場中表現最佳的產業正準備回檔。

疫情、抗議夾攻，美國經濟如何重開機？

身為全球經濟領頭羊的美國，近來同時深陷「新冠疫情」與「種族歧視抗議」兩大危機，令人憂心。然而，上週五發布的美國就業數據竟大大優於市場預期，而聯準會（FED）將在本週二、三召開利率決策會議，此刻如何解讀美國經濟的下一步？

熱門新聞

哈佛：衛星影像顯示 新冠肺炎去年夏末初秋就在陸蔓延

不滿縱容脫北者發傳單 北韓宣布今起全面切斷與南韓官方溝通管道

明明沒訂...外送卻一直來！男收披薩9年 聽到機車聲就怕

「專利在手付錢給我！」擁最多技術 川普擋不了華為從5G獲利

金與正下令！ 今午起全面切斷與南韓通訊管道

中共武統台灣？富比世專家：兩棲作戰經驗不足可能失敗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。