「不受北京控制」華為在英國打宣傳戰 副總裁也受訪

華為8日起開始打公關戰，試圖保住在英國5G技術網路的參與，包括華為副總裁張國威接受金融時報專訪、廣告上檔，宣傳華為在過去20年為英國付出的貢獻，敦促英相強生切勿無由放大國安風險，不要忘記延後推出5G所帶來的經濟衝擊。

綜合媒體報導，英國1月時才決定讓華為「有限度」參與政府認為屬於5G網路中的非敏感部分，並把參與程度限制在35%以下。不過英國政府最近態度急轉彎，官員證實，強生要求官員制定三年計畫，要在2023年之前，把華為參與英國5G建設的程度降到零。

經過數星期的周旋，華為決定公開回擊，開始打公關戰，在報紙與網路宣傳華為過去20年在英國的貢獻。

張國威受訪時強調，華為並不受北京當局控制，而是百分之百民營的公司，也全由員工所持有，與英國連鎖家用品商店（英國連鎖百貨）John Lewis的經營模式大致相同。

張國威警告，英國經濟正努力從新冠病毒疫情中復甦，若將華為設備摒除在5G建設和固定網路之外，英國經濟將蒙受數十億英鎊的損失。

他說，英國的經濟正試圖從脫歐考驗與新冠病毒疾病疫情的衝擊中恢復，「如果華為設備從5G建設和固定網路中撤出」，英國的經濟損失將達數十億英鎊。

他並表示：「我們要理解如何管理和減輕資安風險，而非放大解讀和忘記經濟衝擊。」張國威強調，華為正與英國的資安機構合作，試圖化解疑慮。

此外，環球網報導，英國每日電訊報也以「英國承受不起背棄中國的代價」為題發表文章，疫情危機以來，許多人呼籲英國在與第二大經濟體打交道方面「動真格的」，但「動真格的」意味著要認識到英中有著重要經濟關係，英國承受不起讓兩國關係陷入危機。

報導稱，中國在英國經濟中發揮著核心作用，是英國商品的第三大出口市場。去年英國對華出口的商品價值258億英鎊，占總出口逾7%，是2012年對華出口的兩倍多。

報導指出，危言聳聽者稱中國偷走英國的專業知識。但其實更多時候中國投資是幫助創造或保住英國的就業機會。典型例子就是中國敬業集團收購英國鋼鐵公司，幫助挽救3000餘個崗位。