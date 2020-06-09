買房族樂了 房貸利率「疫」外降破3%…49年來最低！

房貸利率持續降低，房屋貸款機構「房地美」(Freddie Mac)指出，最近30年期的房貸利率降至3.15%，是自1971年以來最低，有些借款人甚至爭取到3%以下的利率。

道明銀行(TD Bank)負責次級房貸市場和訂價的畢恩(Cameron Beane)說：「對照2008年發生金融危機時，30年期房貸利率雖然低到3%，卻未曾低於3%。」

「房地美」表示，截至5月28日的統計，15年期房貸利率更降至2.62%，不過15年期房貸的還款較高，在失業率偏高的時期，一定要確保工作穩定才有能力付款。

房貸網站「HSH.com」副總裁葛賓格(Keith Gumbinger)認為，這一切都要歸功於聯準會(Federal Reserve)前所未有的政策，「聯準會準確的預估疫情對經濟的衝擊會相當劇烈，才會將房貸利率降低至緊急狀態。」

雖然不是每位民眾都符合申請房貸利率3%以下的資格，但陸續有更多銀行提出這項優惠政策，全國最大的地區性貸款銀行United Wholesale Mortgage，就提供30年期房貸申請者2.5%到3%的利率，大通銀行(Chase Bank)也就同樣項目提供2.875%的房貸利率。

許多信用合作社也同樣祭出「利率3%以下」的貸款方案，「維吉尼亞信用合作社」(Virginia Credit Union)的副總裁瓊斯(Mitchell Jones)說：「我們有大約12%的貸款申請者，符合貸款利率3%以下的申請資格。」

葛賓格表示，一般的貸款申請者只要透過信用評等機構FICO的評分，分數超過740分或以上者就符合申請傳統貸款最低利率的資格。此外，專家指出，普通購屋頭款為房價的5%到20%，而另一個有助你爭取到最低利率的方法，就是把頭款提高至25%到30%。由於放貸業者一般認為支付高頭款的借款人較不可能違約，所以有利於爭取到3%以下的利率。