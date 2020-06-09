疫情衝擊第二波…未來估有600萬白領族失業

新冠疫情不僅打擊基層工人，現在商界高薪管理層也受影響，彭博經濟研究（Bloomberg Economics）估計，將有600萬高薪人員或會失業，涉及的行業包括餐館、酒店、房地產及金融業等。

彭博經濟的美國高級經濟學家葉蕾娜．舒利亞蒂耶娃（Yelena Shulyatyeva）表示，經濟情況在好轉之前，還會進一步惡化，在出現新一波經不景的惡浪裡，輪到白領受打擊。她又說，即使各州陸續重啟經濟，第二波經濟不景仍有可能出現。

舒利亞蒂耶娃與她的同事研究了3月和4月份的失業情況，發現受影響的以藍領、酒店和工廠工人為主，由於管理層的裁員行動，往往滯後於基層工人，因此下一波裁員將輪到高薪管理層。

自3月中旬以來，失業救濟申請超過4000萬份，雖然部分經濟體重開，但公司裁員仍在繼續，沒有停止過。

彭博經濟分析的重點是，第二波裁員行動下，金融業受的影響範圍，會遠遠超過零售、旅遊、休閒和餐飲等行業。

美國銀行資深美國經濟學家亞歷山大‧林（Alexander Lin）說，雖然裁員仍然集中在那些受到病毒影響而停止經濟活動的行業，但其他行業也開始顯示出令人擔憂的失業跡象。

林說，在某些行業，例如金融業，企業仍在不確定的環境中運營，它們仍在適應新現實，而新現實就是不需要那麼多員工。

到目前為止，受疫情影響的主要是從事與民眾高接觸的低薪工人，包括零售、餐館及酒店業的雇員。在4月份流失的2000萬個工作崗位中，有近半正是來自這些行業。

專家們說，由於企業仍在面對不確定的經濟環境，它們正在縮減擴大經營的計畫和停止雇用新員工，這可能抑制短期內經濟快速反彈的前景。