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歐盟大手筆紓困 深化整合、公衛合作

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
歐盟推出史無前例的大型紓困，專家認為有助於歐盟在公衛、緊急應變的整合，不過為了讓全體會員國達成共識，貸款的比例可能會再提高。（Photo from Wallpaper Flare）
歐盟推出史無前例的大型紓困，專家認為有助於歐盟在公衛、緊急應變的整合，不過為了讓全體會員國達成共識，貸款的比例可能會再提高。（Photo from Wallpaper Flare）

「歐洲從來沒有這麼團結過！」歐盟近日推出7500億大紓困，台灣歐盟中心執行長鄭家慶受訪時表示，歐盟這次的紓困方案是有史以來最大筆，可以讓歐盟在財政方面與各國更加整合，不過他認為貸款的比例可能會再調高，以利達成共識。政大歐盟研究中心主任張台麟則認為，新冠疫情可深化歐洲整合程度，更積極加速醫療器材、基礎建設的發展。

歐洲史無前例紓困

歐盟為了應對新冠肺炎帶給歐洲的經濟損失，使德國打破過往要求歐盟各國遵守財政紀律的慣例，跟法國端出了5000億歐元的紓困方案，而這讓各歐盟會員國提高債務佔赤字的GDP佔比，由歐盟統合各國向市場發債，籌措資金。

而且這次歐盟的紓困將以各國受災情況進行評估，義大利、西班牙可望獲得最多紓困，雖後歐盟執委會也提出了紓困方案：總計7500億，內含5000億的直接紓困與2500億的貸款，這筆錢也將分攤至歐盟2027年開始的預算支應。

義、希最緊迫

鄭家慶受訪時表示，南歐許多國家尚未從2008年金融風暴、2009年歐債危機中復甦，雖然以往歐洲央行、德國對於各國財政紀律非常要求，不過這次碰到前所未有的新冠肺炎天災，過往在歐債危機受傷慘重的義大利、希臘更急迫需要資金，維持政府運作，讓德國態度放軟，並與法國提出5000億歐元的紓困。

他分析，過去歐洲央行（ECB）僅負責貨幣政策，到後來歐債危機發生後，ECB發現各國需要強制規定財政紀律，因此開始擴張角色，歐債國家要用財政改革換取紓困，但歐洲這次面臨史無前例的災害，各國經濟損失都非常大，也讓歐盟決定放寬限制，利用史無前例的大規模財政政策進行紓困。

張台麟則分析，歐盟雖然是區域整合的代表，但是根據不同領域會有不同程度的整合。過往歐盟比較重視貨幣、國際條約的整合，而在公衛、緊急政策上，整合程度並沒有很高，還是讓各國（如群體免疫的瑞典）有發揮的空間。因此剛開始歐盟有點輕忽新冠肺炎的發展。

德、法再次擔當大任

不過從3月底開始，歐盟也逐漸積極面對新冠肺炎。張台麟說，首先歐盟公布給各國的防疫指引，4月15日公布解封參考，各國需要配合解禁進行超前佈署，各國需要達成控制確診病例上升、大量普篩、新病例可隔離等目標才可逐漸恢復經濟活動，歐盟也要求各國更透明分享疫情資訊。

他提指出，歐盟執委會隨後也發佈這次7500億的紓困計畫，其中讓疫情受災嚴重的國家還有550億的特別紓困額度與150億的歐盟投資獎勵基金，就是希望可以讓歐盟國家在過往被忽略的公衛領域，有更深度的發展，德、法更推出近200億歐元的公衛研發資金，未來歐盟也會將在這次疫情犯的錯逐步彌補，因此張台麟也看好這次紓困可以讓歐洲更加團結。

不過目前歐洲還有一些國家有反對意見，目前歐洲規畫的7500億中，2500億貸款的比例可能還會再調更高，以利全體歐洲會員國達成共識。鄭家慶說，歐盟現在紓困有助於擺脫過去英國脫歐的陰影，不過這些紓困的錢將要從哪裡來，會是各國需要面對的挑戰，會員國如果在國內增稅，有可能引發民眾反彈，因此會傾向在數位金融、環保綠能上進行課稅，因為多數目標會是外國公司。

更完整的歐盟

張台麟則表示，歐盟長期以來就是透過互惠互利、相互扶持過關，當初歐債危機時，也沒有將希臘等國踢出歐盟，而且之前看似衰弱的傳統強權德、法如今都積極響應歐洲紓困，德國總理梅克爾甚至表態，願意替經濟規模較小的國家分擔更多紓困額，也有利讓各會員國達成共識。因此他也認為，歐盟經過這次疫情侵襲後，整合的面向會更加完善。

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歐盟 新冠肺炎 疫情

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