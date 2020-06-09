看好經濟重啟 美股市重回疫情前高點

全美各州經濟重啟讓投資人對復甦態度樂觀，史坦普500指數8日上揚38.46點，收復2020年所有跌幅；不過專家指出，美國經濟勃蓬發展在今年2月封頂，目前已結束了長達11年的成長，恢復至少需要2年以上的時間。

史指上漲38.46點或1.2%收3232.39點，在由今年3月低點反彈約50%之後，全年已轉為正值。自3月23日以來，史指上漲超過47%，其中一度下跌超過30%，現在已寫下15周以來的新高。

道瓊工業平均指數上漲461.46點或1.7%收2萬75724.44點，將2020年的跌幅縮小至3.3%；其中以波音漲幅最猛，8日上漲25.07點或12.2%，以230.50元做收，已是3月上旬以來的新高。

那斯達克綜合指數上漲110.66點或1.13%收9924.74點，續創歷史新高，並將今年來升幅擴大至10.6%。

Chaikin Analytics執行長察欽(Marc Chaikin)寫道：「這似乎是史上最快出現的熊市，儘管某些州、特別是人口稠密的城市地區以外，新冠病毒病例仍在增加，但投資人多空並陳，並看好未來12-18個月走勢。」

QMA總經理坎貝爾(Ed Campbell)也說：「市場流動性呈現利多，應該有機會持續上漲。」

不過全國經濟研究所(National Bureau of Economic Research，NBER)委員會的經濟學者也表示，美國就業市場、收入和消費在2月達到高峰，隨後因疫情急轉直下，已結束長達11年的成長。

儘管如此，多數學者認為經濟要完全恢復，至少得耗時2年以上；今年結束前，失業率可能維持在10%以上。推動美國經濟最主要的旅遊、外出用餐和購物和過去水準相去甚遠，未來幾個月經濟將仍走弱。

LPL Financial資深市場策略師德垂克(Ryan Detrick)說：「對另一波疫情再起的擔憂是真實的，但股市顯然認為這是經濟開放的必然後果。」然而他也警告，從3月低點開始反彈之後，「市場升勢應該會暫時打住。」