「太空部隊」商標 Netflix搶先註冊

Netflix搶先美國軍方，註冊了「太空部隊」商標。去年12月，美國軍方宣布成立太空部隊，然而「太空部隊（Space Force）」一詞卻被Netflix的諷刺喜劇《太空部隊》搶先註冊商標。外界擔心，若是將來在商店出現太空部隊商標的商品，民眾恐誤以為是軍方所販售，且過去美軍都會強硬捍衛軍方商標權，這次卻意外沒有出面阻止Netflix，令人匪夷所思。

太空部隊商標

《CNET》報導，美國總統川普於2018年宣布成立「太空部隊」，而根據美國法令，影劇可以因為劇情和詼諧需求，任意使用軍方名稱和Logo。然而，Netflix卻為旗下諷刺喜劇《太空部隊》將「太空部隊」一詞和Logo註冊商標，目前在歐洲、澳洲和墨西哥都有了專利權，這代表往後Netflix可以用軍方Logo任意出周邊商品。

外界認為，軍方大可依照美國商標制度的「使用主義（證明自己先使用者可以贏得專利）」來阻止Neflix註冊，然而美國軍方卻在Netflix申請專利過程毫無動靜。Netflix成功註冊後，即使推出惡搞周邊，使得民眾誤以為真的是軍方周邊商品，美國軍方都可能拿Netflix沒轍。

罕見毫無動靜

《好萊塢報導者》報導，過去軍方和影劇爭奪商標權的態度都十分強硬，因過去就曾發生過派拉蒙的劇集《執法悍將（JAG）》奪去美國海軍執法署（JAG）的商標權，為此雙方在10年間打了6次官司，國防部甚至在2007年專門設立商標保護部門。

另外，迪士尼在2011年也曾試圖註冊擊斃賓拉登的「海豹突擊隊第六分隊」，為的是可以推出服裝等周邊商品，然而引發公憤，認為是想藉由國家大事賺錢，迪士尼才放棄註冊。然而，此次的「太空部隊」專利是申請，軍方罕見毫無動靜。報導認為，以川普的商業頭腦，怎麼會不知道要給「太空部隊」註冊商標，以便將來推出周邊商品盈利？

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