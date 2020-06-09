危機入市?散戶手癢? 這些破產公司股價竟翻漲一倍

投資人正湧入投資美國破產企業的股票，包括赫茲租車（Hertz）、潘尼百貨（ J.C. Penney）等公司近期已上漲一倍左右，反映散戶投資人無視通常會徹底衝擊股東的法院程序。

赫茲租車自5月22日聲請破產保護以來，股價已大漲95%；潘尼百貨自5月15日來勁漲167%；原油鑽探業者懷丁石油公司（Whiting Petroleum）自4月1日以來更暴漲835%。

另外，進口家具零售商Pier 1 Imports在過去兩個交易日股價大漲逾一倍，不過當前股價仍比2月17日聲請破產保護時低97%。

這些企業已依據美國破產法第11章聲請破產保護，這程序可讓企業在制定償付債權人計畫的同時，還能繼續維持業務運作。

曾經進行破產索賠的交易人士Kirk Ruddy表示：「我一直覺得人們總是有種心理衝動，會在低價買進股票。」他說，散戶投資人可能在沒有認清股東很少在破產案例中拿回任何東西的情況下，買進這些家喻戶曉大企業的股票。

Kirk Ruddy說：「縱觀整個市場，人們不知道該把錢放在哪，於是就會試試看買進1美元的雞蛋水餃股。」

這些破產公司股票大漲的部分原因，可能歸因於空頭回補，因而提振股價。不過漲勢也可能是受到不成熟的交易人士所推動，這些不成熟交易人士在疫情封鎖期間太無聊，利用像是Robinhood這類交易平台尋求快速賺錢的機會。 Robintrack的數據顯示，在赫茲租車與懷丁石油公司聲請破產後，持有這兩家公司股票的Robinhood用戶激增。