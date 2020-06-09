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疫情、抗議夾攻，美國經濟如何重開機？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
華爾街。美聯社
華爾街。美聯社

美國將有V型反轉？上週五（6／5）美國勞工部發表就業數據，數字好到令人意外！首先，5月份美國非農就業人口增加了250.9萬人，創下1939年以來最高的單月新增人數；再看失業率，從4月飆升至14.7％陡降至5月的13.3％，回升速度驚人。

為此，美股隨即上演慶祝行情，週五道瓊工業指數暴漲829點，持續開創美股3月爆發本土疫情以來的新高點，甚至有華爾街分析師樂觀推估「美股的大牛市要回來了！」

但行情真有這麼樂觀？與其追問行情，投資人可能得先看懂美國就業數據。

美國經濟兩大觀察指標

「美國5月就業數據反彈，其實不意外！」總經研究平台「財經M平方」創辦人陳佳茹有兩個觀察指標，首先是美國的短期失業結構。

她指出，美國失業率曾在4月飆至14.7％高峰，當月的非農就業人口較3月暴減2050萬人。但她進一步看，卻發現其中高達九成是臨時性失業，也就是，「只要不封城、恢復日常生活，這些人就能找到工作或重回工作崗位！」

果然，隨著美國各城市在5月陸續解封，餐飲、交通等民生產業重新開門之後，非農就業人口逐步攀升。她觀察，目前臨時性失業的占比已降至85％左右的水準。

而陳佳茹也發現，在這次就業數據報告中，唯一減少就業人口的產業類別是政府部門，大約少了50多萬人，但其實政府是最穩的工作提供方，「減少工作人口的產業別並非金融、科技與資訊等主要產業，表示美國就業市場仍處於穩定狀態！」

而美國經濟是否重開機的第二個觀察指標，則是儲蓄率與個人消費支出。

陳佳茹指出，美國儲蓄率從今年元月的年增率8.2％，一路飆升至4月的33％。再看與儲蓄率連動的「個人消費支出」，則從元月的年增率5.08％，陡降至4月的－16.88％。

「這兩組數字表示，美國人從疫情爆發之後就不敢消費，都把錢存起來了！」她推估，如果接下來幾個月，儲蓄率持續下降，而個人消費支出持續上升，則美國人恢復消費信心，市場出現拉貨需求，美國經濟重開機的速度就會加快。

佛洛伊德事件引爆的抗議，對美國經濟可能只是短期影響

只是，疫情趨緩、城市解封原本是好消息，但5月底爆發的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死，引發全美各地抗議，甚至發生搶劫、燒屋等暴動事件，是否對疫後經濟投下另一顆震撼彈？

「佛洛伊德事件應該只是一個短期影響！」陳佳茹觀察，儘管川普在此事件中經常「提油救火」，但他強打的經濟牌吸引許多選民，包括非裔族群。至於各界拚解封，是否引爆第二波疫情，雖然是觀察指標，但「有經驗總比沒經驗好」，最壞的狀況其實已經演練過了。

明、後天（9、10日）聯準會將舉行美國陸續解封之後的聯邦公開市場委員會（FOMC），例行性討論利率決策。市場預期，聯準會此次應該不會再降息，畢竟在3月已經突襲式降息，兩週內降了六碼、1.5個百分點，目前美國聯邦基金利率區間介於0～0.25％。

聯準會即將召開利率會議，再降就負利率

「再降就負利率了，聯準會沒必要這麼做！」陳佳茹說，上一波降息、印鈔票，聯準會已對市場放出近3兆美元熱錢，從Libor（銀行同業間的短期資金借貸利率）沒漲、美元指數也壓抑在100以下來看，聯準會降息已舒緩市場流動性，也發揮了安撫投資情緒的效果。

她指出，今年第一季，美國的GDP是－5％，第二季預估會是雙位數下跌，但第三季之後可望好轉。雖然根據IMF今年4月預測，2020年的美國經濟成長將是－5.9％，加上11月還有美國總統大選等關鍵變數，今年處於多事之秋的美國挑戰仍高，但至少疫情過後正在逐步復甦中。

（作者／林讓均 本文出自2020.06.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

聯準會 疫情 失業

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