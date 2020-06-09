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國際油價跌逾3% 因沙國不延長額外自願減產

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
國際油價8日收盤跌逾3%。（圖／路透）
國際油價8日收盤跌逾3%。（圖／路透）

國際油價周一（8日）收盤跌逾3%，儘管石油輸出國組織與盟國（OPEC+）同意延長減產協議執行期，但沙烏地阿拉伯、科威特和阿聯表示不打算把他們的自願額外減產延長到6月底後。金價上漲，因投資人預期聯準會將維持鴿派立場。

●原油收跌

美國紐約原油7月期貨9日盤初上漲0.89%至每桶38.53美元，逆轉前市跌勢，8日收盤跌1.36美元，跌幅3.4%，報每桶38.19美元。

布蘭特原油期貨結束七連漲，8日走低，收盤下跌1.50美元，跌幅3.6%，結算價報每桶40.80美元。

OPEC、俄羅斯與其他產油國上周六同意，將創紀錄減產協議延長至7月底，這項減產協議將使全球原油供應減少近10%。

但沙國能源部長阿布都阿濟茲親王（Abdulaziz bin Salman）表示，沙國額外實施的自願性減產將一如計畫在這個月底結束，「自願減產已達到其目的」。

與此同時，利比亞石油自1月以來首次進入市場，該國先前飽受軍事衝突困擾，如今石油產量開始回升。

此外，隨著油價反彈，美國頁岩油生產商已經開始重啟此前關閉的油井。分析師表示，這可能會削弱脆弱的需求復甦，並減損OPEC支撐油價的努力。

高盛認為，OPEC+協議已經被市場過度消化，而消費復甦仍具高度不確定性。

●黃金期貨價格回升至每英兩1,700美元之上

金價上漲，因投資人預期聯準會在本周的政策會議上將保持鴿派立場。

黃金現貨價格8日收盤上漲0.8%，報每英兩1698.53美元；美國黃金期貨8日收盤上漲1.3%，報每英兩1,705.1美元。

TD策略師Bart Melek等人在周一的報告中表示：「本周的焦點將是聯準會會議，我們預期談話基調依然鴿派，可能重新激發人們對黃金的興趣。」

報告指出，「儘管股市上漲可能會逆轉避險資金流，但推動黃金上漲的基本題材並未改變，也就是各國央行仍致力於未來一段期間維持其貨幣支撐措施」。

OPEC 聯準會 油價 金價 沙烏地阿拉伯 俄羅斯

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