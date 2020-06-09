台積電ADR漲0.6% 聯電勁揚逾2%
台股ADR周一漲跌互見，台積電收漲0.67%，較台北交易股價溢價4.02%。
道瓊工業指數8日收盤上漲461.46點，漲幅1.7%，至27,572.44點；標普500指數漲38.46點，漲幅1.2%，至3,232.39點；那斯達克指數上漲110.66點，漲幅1.13%，至9,924.75點。
費半指數收盤小跌0.62%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.45 -0.89%
中華電 CHT 38.07 +0.08%
台積電 TSM 55.57 +0.67%
聯電 UMC 2.87 +2.14%
資料來源：彭博資訊
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