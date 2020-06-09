快訊

哈佛：衛星影像顯示 新冠肺炎去年夏末初秋就在陸蔓延

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鮑爾抗拒 但Fed內部籲採負利率

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
鮑爾一直在抗拒負利率。（美聯社）
鮑爾一直在抗拒負利率。（美聯社）

美國聯準會(Fed)本周會議可能會繼續將利率維持在零。但是，它內部的分析越來越熱衷於採取前所未有的行動：將利率推向負值。

從理論上講，負利率將激勵更多的人和企業借錢，進而刺激經濟。反對者則認為，負利率是對存款戶的懲罰，以及迫使大型銀行提供無利可圖的貸款。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)一直在抗拒將利率降至零以下，尤其是川普總統的訴求，即使歐洲和日本的中央銀行已採取負利率。

Fed雖推出數兆元刺激方案，協助陷入困境的消費者、企業和地方政府應對新冠病毒(Covid-19)造成的經濟損失，但部分經濟學家建議，應將負利率納入考量，以維持復甦持續。

Fed聖路易斯分行研究人員在上月底的一份報告中寫道，「積極的財政和貨幣政策的結合對於美國實現V型復甦至關重要。」

報告作者經濟學者溫易(Yi Wen, 譯名)和研究助理萊因博德(Brian Reinbold)表示：「積極的政策意味著美國將需要考慮負利率和激進的政府支出，例如基礎設施。」

他們認為，負利率可能需要保持多年才能完全有效，「即使危機即將結束，這些政策也需要繼續，以提供進一步的推動，從而導致更強勁的復甦。」並補充說，必須需要負利率和更多的聯邦政府支出同步進行。單靠Fed無法獨自做到。

作者寫道：「如果不採取積極的財政刺激措施，那麼積極的貨幣政策如負利率可能就無法有效發揮作用。」

大多數經濟學者預期Fed將抵制零利率的壓力。但是仍有部分人士認為，Fed最終將走上歐洲和日本的道路。Bankrate首席財務分析師麥克布萊德(Greg McBride)在最新報告中甚至表示，他認為負利率在美國「無可避免」。

鮑爾疾呼採取更多的財政刺激措施，但他絕口不提負利率，是有充分的理由。

日本的負利率並沒有導致經濟復甦。在過去30年中，日本經濟一直相對停滯。自2014年以來，歐洲的利率一直低於零，這已經損害了存款戶的利益，並給德意志銀行等大型歐洲金融機構造成了巨大問題。

此外也還有合理的擔憂，即負利率將嚴重損害美國大型銀行的獲利。低於零的利率將擠壓銀行放貸部門的獲利。這可能會導致它們減少貸款，進而可能對經濟造成災難性影響。

日本經濟 Fed 鮑爾 德意志銀行 聯準會

相關新聞

美股道瓊大漲461點 標普500指數收復今年失土

美股三大指數周一（8日）勁揚逾1%，標普指數大漲461點，標普500指數收復今年來全部失土，那斯達克指數更創下收盤新高，...

鮑爾抗拒 但Fed內部籲採負利率

美國聯準會(Fed)本周會議可能會繼續將利率維持在零。但是，它內部的分析越來越熱衷於採取前所未有的行動：將利率推向負值。

油價大升+沙國漲價 恐有損煉油商復甦

儘管OPEC及其盟友組成的OPEC+上周末宣布延長減產，但油價走勢仍然不振。

駁回檢方聲請 韓法院拒發李在鎔羈押令

韓國首爾中央地方法院今天拒絕對三星集團少東李在鎔發出羈押令，李在鎔遭檢方指控的罪名包括違反上市公司會計法規以及操縱市場

對經濟復甦更樂觀 史坦普指數收復全年跌幅

由於交易員對經濟復甦前景越來越樂觀，加上美國各州繼續重新開放，史坦普500指數收復其2020年的所有跌幅。

鐵礦砂價格 衝上十月新高

鐵礦砂期貨價格8日盤中飆升至十個月來最高，因為淡水河谷公司（Vale）遭勒令關閉一座占十分之一產量的礦場，不僅加深了鐵礦...

英三明治業 叫苦連天

英國三明治產業歷經30多年榮景，規模已達每年逾80億英鎊，但新冠肺炎疫情迫使上班族在家工作和準備食物，使三明治產業叫苦連...

日經濟衰退 二戰來最嚴重

日本第1季修正後國內生產毛額（GDP）的萎縮幅度小於初估值，但分析師認為仍可能下修，且預料本季萎縮更甚 ，日本經濟仍將面...

美咖啡銷量 「疫」外走揚

新冠肺炎疫情雖讓美國許多知名咖啡店仍處於暫停營業的狀態，但這不意味消費者對咖啡的需求下滑，原因是生鮮超市與電商通路的咖啡...

沙國調升油價 亞洲漲最多

沙烏地阿拉伯大幅調高7月對亞、歐、美地區客戶官訂售油價格（OSP），其中對亞洲客戶調漲幅度創下至少20年來最大單月漲幅。

世銀預測今年全球經濟將萎縮5.2％ 惟中國+1％

世界銀行8日預測，2020年全球經濟總產值（GDP）將比去年萎縮5.2%，主因新冠肺炎疫情衝擊經濟活動；世銀並警告，如果...

因應疫情危機 英國石油公司傳將裁員15％

英國石油公司（BP）消息人士今天告訴路透社，英國石油公司計畫裁員約15%，以因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，...

熱門新聞

網路瘋傳泰國飛鼠撞榴槤慘狀圖 果農見真相「哭了」

美國老翁10年前洛磯山脈藏千萬寶藏 男子傳照片證實尋獲寶物

哈佛：衛星影像顯示 新冠肺炎去年夏末初秋就在陸蔓延

斷線了！兩韓聯絡辦公室設立以來 北韓首次不接電話

佛洛伊德之死掀改革 明尼亞波里斯市議會承諾解散警局

佛洛伊德之死燃怒火！ 民調：八成美國人認為國家失控

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。