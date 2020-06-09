鮑爾抗拒 但Fed內部籲採負利率

美國聯準會(Fed)本周會議可能會繼續將利率維持在零。但是，它內部的分析越來越熱衷於採取前所未有的行動：將利率推向負值。

從理論上講，負利率將激勵更多的人和企業借錢，進而刺激經濟。反對者則認為，負利率是對存款戶的懲罰，以及迫使大型銀行提供無利可圖的貸款。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)一直在抗拒將利率降至零以下，尤其是川普總統的訴求，即使歐洲和日本的中央銀行已採取負利率。

Fed雖推出數兆元刺激方案，協助陷入困境的消費者、企業和地方政府應對新冠病毒(Covid-19)造成的經濟損失，但部分經濟學家建議，應將負利率納入考量，以維持復甦持續。

Fed聖路易斯分行研究人員在上月底的一份報告中寫道，「積極的財政和貨幣政策的結合對於美國實現V型復甦至關重要。」

報告作者經濟學者溫易(Yi Wen, 譯名)和研究助理萊因博德(Brian Reinbold)表示：「積極的政策意味著美國將需要考慮負利率和激進的政府支出，例如基礎設施。」

他們認為，負利率可能需要保持多年才能完全有效，「即使危機即將結束，這些政策也需要繼續，以提供進一步的推動，從而導致更強勁的復甦。」並補充說，必須需要負利率和更多的聯邦政府支出同步進行。單靠Fed無法獨自做到。

作者寫道：「如果不採取積極的財政刺激措施，那麼積極的貨幣政策如負利率可能就無法有效發揮作用。」

大多數經濟學者預期Fed將抵制零利率的壓力。但是仍有部分人士認為，Fed最終將走上歐洲和日本的道路。Bankrate首席財務分析師麥克布萊德(Greg McBride)在最新報告中甚至表示，他認為負利率在美國「無可避免」。

鮑爾疾呼採取更多的財政刺激措施，但他絕口不提負利率，是有充分的理由。

日本的負利率並沒有導致經濟復甦。在過去30年中，日本經濟一直相對停滯。自2014年以來，歐洲的利率一直低於零，這已經損害了存款戶的利益，並給德意志銀行等大型歐洲金融機構造成了巨大問題。

此外也還有合理的擔憂，即負利率將嚴重損害美國大型銀行的獲利。低於零的利率將擠壓銀行放貸部門的獲利。這可能會導致它們減少貸款，進而可能對經濟造成災難性影響。