油價大升+沙國漲價 恐有損煉油商復甦

儘管OPEC及其盟友組成的OPEC+上周末宣布延長減產，但油價走勢仍然不振。

由於新冠病毒大流行繼續對需求造成壓力，OPEC+將每天減產960萬桶的行動持續到7月底。

此舉激發人們對油價回升的期望，國際指標布蘭特原油在今年5月回升56%之後，今年以來下跌約30%。但是，來自許多地區煉油廠的數據顯示，獲利率(或稱「裂解價差」)仍十分薄弱；這個術語是指煉油廠買進的原油價格與油品提煉完成後出售價格之間的差額。

原油成本提高而未能提高煉油廠的銷售回報率，這代表需求成長並未與價格上漲同步，並可能迫使煉油廠購買較少的原油，進而轉化為將油價壓低。

ING商品策略主管派特森(Warren Patterson)指出：「一個警訊是，原油價格的反彈十分驚人，但是最大的不確定性在於，全球所有地區煉油廠的獲利率表現都非常薄弱。」「這代表需求可能沒有像許多人預期的那樣恢復，或者至少跟不上原油價格的上漲。」

《路透》引用Refinitiv Eikon的數據報導，上周美國成品油的裂解價差為9元，而去年同期為21元。上周歐洲柴油獲利率創下每桶2.90元的歷史新低。

高盛(Goldman Sachs)分析師表示：「極糟的煉油獲利率和最近美國原油產量的大幅下跌，讓我們對之前的空頭看法感到合理。」高盛之前認為布蘭特原油在未來幾周回落至每桶35元，而現貨價格為43元。

沙特阿美(Aramco)周末宣布，將自7月起提高其所有客戶的官方售價(OSP)，調幅為20年來最高，這也將進一步對煉油廠形成壓力。

派特森說，例如對亞洲買家來說，沙特的銷售價格下月將飆升每桶5元至7元，「這將進一步打擊煉油獲利。」

煉油廠需要需求與油價穩定回升彼此配合，隨著經濟的重新開放和解除封鎖以阻止新冠病毒的傳播，預計原油價格將逐步改善。

杜拜銀行Emirates NBD商品分析師貝爾(Edward Bell)表示：「目前，精煉商正面臨薄弱的裂解價差，而目前的原油價格回升只會讓情況更糟。」「如果對原油的需求未見改善，煉油獲利無法提升，那麼煉油廠很可能會減少產量，並促成較低的原油價格。」

一些主要原油樞紐的需求一直在回升，但仍遠未達到新冠大流行前的水平，許多市場的庫存量仍然很高。

中國是其中之一，5月原油進口大幅反彈，達到創紀錄的每天1130萬桶，比4月增加了13%。

但分析師懷疑這是實際消費或者只是中國煉油廠利用低油價進行的投機性買盤。ING的帕特森說：「我認為是後者。」「它們利用過去幾個月來出現的低價來儲備石油。」

對於日本三菱UFJ銀行的霍曼(Ehsan Khoman)來說，在中國囤積戰略儲油之際，大買原油的一部分原因「的確代表了投機主義式的購買，以利用便宜的原油成本」。

但是，霍曼說，看到來自新冠病毒首發之地中國這樣的需求反彈，「速度之快，讓人們對發達經濟體和其他新興市場的需求回升趨勢會抱持更樂觀態度。」

他說，「中國石油消費的急劇復甦是今年下半年全球經濟的可喜標誌。」

MUFG預計布蘭特原油價格今年年底將升至每桶46元，2021年第1季將升至49.20元，並與其他預測明年年初石油價格將達到每桶50元的看法很接近。

Rystad石油市場負責人滕豪根(Bjornar Tonhaugen在8日的報告中寫道，「需求仍在恢復。」「OPEC+必須謹慎行事，不要對原油價格上漲過於貪婪，並且過快地損害煉油業的經濟，因為最終產品需求和價格的回升將成為這種復甦的關鍵。」