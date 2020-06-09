對經濟復甦更樂觀 史坦普指數收復全年跌幅

由於交易員對經濟復甦前景越來越樂觀，加上美國各州繼續重新開放，史坦普500指數收復其2020年的所有跌幅。

史指上漲38.46點或1.2%收3232.39點，在由今年3月低點反彈約50%之後，全年已轉為正值。自3月23日以來，史指上漲超過47%；其中一度下跌超過30%。

道瓊工業平均指數上漲461.46點或1.7%收2萬75724.44點，將2020年的跌幅縮小至3.3%。那斯達克綜合指數上漲110.66點或1.13%收9924.74點，續創歷史新高，並將今年來升幅擴大至10.6%。

Duquesne Family Office董事長兼CEO卓肯米勒(Stanley Druckenmiller)指出，「顯然，重新開放的興奮讓許多遭新冠病毒重創的企業重新出現並恢復活力。」「再加上聯準會(Fed)的資金和疫苗的消息，一切都非常好。」

與經濟重新開放相關的股票再次領漲。航空公司、零售商和郵輪公司較高。聯合航空上漲14.82%，科爾上漲8.47%，嘉年華公司上漲15.81%。

Capital Economics美國資深經濟學者皮爾斯(Michael Pearce)表示：「上月就業人數反彈250萬，僅扭轉了2月以來失業人數的一小部分。」「但是考慮到我們和共識原本預期會進一步大幅下降，就業數字顯示在本周其他宏觀數據之外，經濟活動反彈比我們預期的更快、更強勁。」

LPL Financial資深市場策略師德垂克(Ryan Detrick)說：「股市幾乎已經無視新冠病毒，並期待著重新開放。」「對另一波疫情再起的擔憂是真實的，但股市顯然認為這是經濟開放的必然後果。」

然而，他警告，從3月低點開始反彈之後，「市場升勢應該會暫時打住。」

自3月23日以來，史指上漲超過47%，而道指上漲50%以上。這些漲幅絕大程度來自對經濟迅速復甦的預期。

Chaikin Analytics CEO察欽(Marc Chaikin)寫道：「這似乎是史上最快出現的熊市，也是史上最戲劇性的復甦。」「儘管某些州、特別是人口稠密的城市地區以外，新冠病毒病例仍在增加，但投資人多空並陳，並看好未來12-18個月走勢。」

OpenTable彙編的數據顯示，美國目前的餐廳訂位量較去年下降80%。 4月訂位量下降100%。酒店入住率、購屋和美國航空旅遊也開始增加。