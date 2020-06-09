聽新聞
test
0:00 / 0:00

對經濟復甦更樂觀 史坦普指數收復全年跌幅

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
中央社
中央社

由於交易員對經濟復甦前景越來越樂觀，加上美國各州繼續重新開放，史坦普500指數收復其2020年的所有跌幅。

史指上漲38.46點或1.2%收3232.39點，在由今年3月低點反彈約50%之後，全年已轉為正值。自3月23日以來，史指上漲超過47%；其中一度下跌超過30%。

道瓊工業平均指數上漲461.46點或1.7%收2萬75724.44點，將2020年的跌幅縮小至3.3%。那斯達克綜合指數上漲110.66點或1.13%收9924.74點，續創歷史新高，並將今年來升幅擴大至10.6%。

Duquesne Family Office董事長兼CEO卓肯米勒(Stanley Druckenmiller)指出，「顯然，重新開放的興奮讓許多遭新冠病毒重創的企業重新出現並恢復活力。」「再加上聯準會(Fed)的資金和疫苗的消息，一切都非常好。」

與經濟重新開放相關的股票再次領漲。航空公司、零售商和郵輪公司較高。聯合航空上漲14.82%，科爾上漲8.47%，嘉年華公司上漲15.81%。

Capital Economics美國資深經濟學者皮爾斯(Michael Pearce)表示：「上月就業人數反彈250萬，僅扭轉了2月以來失業人數的一小部分。」「但是考慮到我們和共識原本預期會進一步大幅下降，就業數字顯示在本周其他宏觀數據之外，經濟活動反彈比我們預期的更快、更強勁。」

LPL Financial資深市場策略師德垂克(Ryan Detrick)說：「股市幾乎已經無視新冠病毒，並期待著重新開放。」「對另一波疫情再起的擔憂是真實的，但股市顯然認為這是經濟開放的必然後果。」

然而，他警告，從3月低點開始反彈之後，「市場升勢應該會暫時打住。」

自3月23日以來，史指上漲超過47%，而道指上漲50%以上。這些漲幅絕大程度來自對經濟迅速復甦的預期。

Chaikin Analytics CEO察欽(Marc Chaikin)寫道：「這似乎是史上最快出現的熊市，也是史上最戲劇性的復甦。」「儘管某些州、特別是人口稠密的城市地區以外，新冠病毒病例仍在增加，但投資人多空並陳，並看好未來12-18個月走勢。」

OpenTable彙編的數據顯示，美國目前的餐廳訂位量較去年下降80%。 4月訂位量下降100%。酒店入住率、購屋和美國航空旅遊也開始增加。

疫情 聯準會 酒店

相關新聞

駁回檢方聲請 韓法院拒發李在鎔羈押令

韓國首爾中央地方法院今天拒絕對三星集團少東李在鎔發出羈押令，李在鎔遭檢方指控的罪名包括違反上市公司會計法規以及操縱市場

對經濟復甦更樂觀 史坦普指數收復全年跌幅

由於交易員對經濟復甦前景越來越樂觀，加上美國各州繼續重新開放，史坦普500指數收復其2020年的所有跌幅。

鐵礦砂價格 衝上十月新高

鐵礦砂期貨價格8日盤中飆升至十個月來最高，因為淡水河谷公司（Vale）遭勒令關閉一座占十分之一產量的礦場，不僅加深了鐵礦...

沙國調升油價 亞洲漲最多

沙烏地阿拉伯大幅調高7月對亞、歐、美地區客戶官訂售油價格（OSP），其中對亞洲客戶調漲幅度創下至少20年來最大單月漲幅。

全球40萬船員無法上岸 恐成為國際貿易不定時炸彈

新冠肺炎疫情使各國實施旅遊禁令，高達40萬名船員仍受困在海上或滯留港口，國際海運業警告，商船上危機升溫將危及全球航運貿易...

英三明治業 叫苦連天

英國三明治產業歷經30多年榮景，規模已達每年逾80億英鎊，但新冠肺炎疫情迫使上班族在家工作和準備食物，使三明治產業叫苦連...

日經濟衰退 二戰來最嚴重

日本第1季修正後國內生產毛額（GDP）的萎縮幅度小於初估值，但分析師認為仍可能下修，且預料本季萎縮更甚 ，日本經濟仍將面...

美咖啡銷量 「疫」外走揚

新冠肺炎疫情雖讓美國許多知名咖啡店仍處於暫停營業的狀態，但這不意味消費者對咖啡的需求下滑，原因是生鮮超市與電商通路的咖啡...

世銀預測今年全球經濟將萎縮5.2％ 惟中國+1％

世界銀行8日預測，2020年全球經濟總產值（GDP）將比去年萎縮5.2%，主因新冠肺炎疫情衝擊經濟活動；世銀並警告，如果...

因應疫情危機 英國石油公司傳將裁員15％

英國石油公司（BP）消息人士今天告訴路透社，英國石油公司計畫裁員約15%，以因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，...

日企5月聲請破產數創新低 除了政府紓困還有這原因

日本4月宣布「緊急事態宣言」以遏制新冠疫情擴散，導致商業活動急速凍結，外界普遍預期大批企業將挨不過這場疫情寒冬；然而，最...

不敵疫情 維多利亞的秘密英國分公司宣布破產

知名女性內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）英國分公司不敵2019冠狀病毒疾病（COVID-19...

熱門新聞

網路瘋傳泰國飛鼠撞榴槤慘狀圖 果農見真相「哭了」

美國老翁10年前洛磯山脈藏千萬寶藏 男子傳照片證實尋獲寶物

哈佛：衛星影像顯示 新冠肺炎去年夏末初秋就在陸蔓延

斷線了！兩韓聯絡辦公室設立以來 北韓首次不接電話

佛洛伊德之死掀改革 明尼亞波里斯市議會承諾解散警局

佛洛伊德之死燃怒火！ 民調：八成美國人認為國家失控

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。