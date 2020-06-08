世銀預測今年全球經濟將萎縮5.2% 惟中國+1%
世界銀行8日預測，2020年全球經濟總產值（GDP）將比去年萎縮5.2%，主因新冠肺炎疫情衝擊經濟活動；世銀並警告，如果因疫情及商業封禁引發的不確定性持續更久，則經濟還將進一步滑坡，主要國家只有中國大陸正成長。
世銀發表的最新「全球經濟展望」報告預測，2020年先進國家總產值將萎縮7%，新興經濟體將萎縮2.5%，這是1960年開始統計以來首次出現全面負成長；全球人均GDP的也將山出現1945-46年來最嚴重的萎縮。
世銀預測，中國大陸維持正成長1%，美國與日本萎縮6.1%，歐元區萎縮9.1%，印度萎縮3.2%，巴西萎縮8.0%。
這項預估比國際貨幣基金（IMF）今年4月時的預測更糟，當時IMF預測今年全球經濟將萎縮3%。
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