美股道瓊早盤漲逾百點 延續上周漲勢

美股四大指數8日早盤全面開高，延續上周因投資人樂觀看待經濟活動重啟帶動的漲勢。

道瓊工業指數開盤漲逾187.2點或0.7%、標普500指數漲0.6%、那斯達克綜合指數漲0.1%、費城半導體漲0.2%、台積電ADR漲0.5％。

經濟重啟概念股再度領漲，航空、零售和郵輪業的類股都開高。

凱投宏觀公司美國經濟學者Michael Pearce說，「美國上月非農就業人數反彈，增加250萬人，僅抵銷2月以來失業人數的一小部分」，「我們和其他機構一直預估股市將迎來另一波跌勢，這波漲勢是基於本周一些總經數據反映經濟活動的復甦比預期更快、更強勁」。

5日的就業報告公布之際，全美各州正持續重啟經濟活動。全美50州已或多或少放寬隔離管制措施，有幾州的餐廳和其他業者開始恢復營運。

網上訂餐公司OpenTable的數據顯示，美國目前餐廳訂位數比去年同期少80%，4月則少100%。旅館入住率、購房和國內航空旅行也開始增加。

投資人持續關注聯準會（Fed）10日的利率決策聲明及Fed主席鮑爾的記者會。預料Fed將重申無限量資產購買計畫，維持市場運作。