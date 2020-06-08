快訊

韓國瑜堅持崗位不放鬆 晚間提前流出「畢業照」

台彩頭獎得主四特徵曝光！自選號碼用家人生日翻轉人生

美股道瓊早盤漲逾百點 延續上周漲勢

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
美股8日早盤開高，延續上周大漲的走勢。美聯社
美股8日早盤開高，延續上周大漲的走勢。美聯社

美股四大指數8日早盤全面開高，延續上周因投資人樂觀看待經濟活動重啟帶動的漲勢。

道瓊工業指數開盤漲逾187.2點或0.7%、標普500指數漲0.6%、那斯達克綜合指數漲0.1%、費城半導體漲0.2%、台積電ADR漲0.5％。

經濟重啟概念股再度領漲，航空、零售和郵輪業的類股都開高。

凱投宏觀公司美國經濟學者Michael Pearce說，「美國上月非農就業人數反彈，增加250萬人，僅抵銷2月以來失業人數的一小部分」，「我們和其他機構一直預估股市將迎來另一波跌勢，這波漲勢是基於本周一些總經數據反映經濟活動的復甦比預期更快、更強勁」。

5日的就業報告公布之際，全美各州正持續重啟經濟活動。全美50州已或多或少放寬隔離管制措施，有幾州的餐廳和其他業者開始恢復營運。

網上訂餐公司OpenTable的數據顯示，美國目前餐廳訂位數比去年同期少80%，4月則少100%。旅館入住率、購房和國內航空旅行也開始增加。

投資人持續關注聯準會（Fed）10日的利率決策聲明及Fed主席鮑爾的記者會。預料Fed將重申無限量資產購買計畫，維持市場運作。

Fed 半導體

延伸閱讀

台積電ADR 上周五漲1.69%

今天開盤前 五件國際事不可不知

美經濟有感復甦…道瓊飆漲800點 費半創高

美股大漲 台灣美國道瓊期爆萬口大量

相關新聞

疫情衝擊！英製藥業者：因應硬脫歐的藥品庫存已全耗盡

英國廣播公司（BBC）8日報導，製藥業者警告說，英國為應對無協議脫歐而準備的藥品庫存，已在新冠肺炎疫情期間耗盡，並擔心英...

歐最大廉航批英國隔離新規：愚蠢無效率 將失數千職缺

英國BBC報導，英國自8日起強制規定除獲豁免人士外的入境旅客必須自我隔離14天，這一新規定引起許多航空業者反對，歐洲最大...

彭博：美國禁令正中要害 華為自研晶片庫存明年初耗盡

彭博資訊報導，美國5月頒布的最新華為禁令直接命中大陸科技龍頭的要害；消息人士透露，華為一些電信設備的關鍵自研晶片庫存，只...

矽谷流行不進公司上班 人資：員工渴望回辦公室互動

當疫情趨緩，民眾生活進入以防疫為前提的「新常態」之際，矽谷也興起不限制員工上班地點的風氣。

遠距工作效率一樣 科技巨頭不急著讓員工回公司上班

雖然川普政府急呼重啟經濟，讓企業復工，但臉書等科技巨頭卻不急著讓員工回到公司；不只為了防範新冠肺炎捲土重來．．．

不敵疫情 日本別府溫泉老牌飯店聲請破產

日本境內觀光旅宿業受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊，其中位於大分縣別府市別府溫泉的老牌飯店「三泉閣」，...

美版PTT因應黑人平權浪潮Reddit創辦人辭董事 呼籲由非裔接手

因應黑人平權浪潮，美國PTT「Reddit」的創辦人請辭董事位，並呼籲讓非裔接手。因種族歧視抗議在全美延燒，Reddit的共同創辦人瓦尼安宣布退出董事會，並喊話讓非裔人士來代替他的位子，執行長霍夫曼也發出公開信呼籲員工挺非裔

馬斯克送人上太空站後 接下來要發展星艦火箭

太空探索公司SpaceX於上月30日成功將兩名太空人送上國際太空站，但執行長馬斯克不想僅僅停留在這項里程碑上。

瑞典「佛系防疫」 救不了經濟

當全球各國都因疫情實施嚴格封鎖措施，被稱為「佛系防疫」的瑞典卻大致維持國內商業運作，不僅餐館、酒吧和大多數企業持續營運，...

各國經濟抗疫 從「救命」轉向「復甦」

隨著新冠肺炎導致的景氣下滑已出現觸底反彈信號，全球各國政府與央行的施政正從「救命」轉向「復甦」模式，同步推動更大規模的新...

若英國封殺華為 匯豐憂恐在中國遭報復

英國電訊報今天報導，匯豐控股公司（HSBC Holdings Plc）董事長杜嘉祺已向英國提出警告，宣稱若英國禁止使用中...

彭博資訊專欄／美拚V型復甦 財政擴張是關鍵

美國5月就業報告顯示，勞動市場至少已走上局部復甦之路。但政府不能再犯金融海嘯時期的錯誤，否則就業數字雖然能夠月月增加，但...

熱門新聞

日拒參加美英批中聯合聲明 原來有苦衷

網路瘋傳泰國飛鼠撞榴槤慘狀圖 果農見真相「哭了」

美共和黨要角首位倒戈！前國務卿鮑爾宣布支持拜登

川普無預警撤軍甚至不知會！紐時：美德關係二戰後最差

美國老翁10年前洛磯山脈藏千萬寶藏 男子傳照片證實尋獲寶物

川普突下令 國民兵退出華府

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。