矽谷流行不進公司上班 人資：員工渴望回辦公室互動

當疫情趨緩，民眾生活進入以防疫為前提的「新常態」之際，矽谷也興起不限制員工上班地點的風氣。

雲端運算公司BOX共同創辦人李維耶(Aaron Levie)說，目前為止工作依舊非常順利；業務團隊與更多客戶接洽，每周全員參加的會議參與度更高，省去通勤時間，他也花更多時間在工作上。就算等到允許回公司上班，李維耶說，他期待更多科技公司讓部分員工省去通勤，在矽谷各地工作。

李維耶也指出，若支付同樣薪資，但員工不必在物價昂貴的灣區生活，生活也將更寬裕。他還說：「如果你能不受地理位置限制招募新成員，你將有更大的人才庫。」

曾在蘋果和谷哥擔任招聘顧問的Jose Cong表示，灣區對於招募人才競爭激烈，如果不用進公司，也許公司會提供每日餐費，或是遠端團隊能齊聚開會的地方。

擔任線上學習新創公司工程師的海蒂‧卡斯米爾(Heidi Kasemir)就已打定主意離開待了8年的舊金山；她決定減薪25%，從鹽湖城遠端工作。她說：「這沒有那麼難，我相信居住在別處，我能享有更好的生活品質。」

但Salesforce公司的人資主任海德(Brent Hyder)預測，依舊有很多軟體公司員工渴望回到辦公室與同事互動，但不一定是每天都必須進公司。他說「大家還是會想要社交，想要有個白板，一起腦力激盪解決問題。」