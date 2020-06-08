美版PTT因應黑人平權浪潮Reddit創辦人辭董事 呼籲由非裔接手
因應黑人平權浪潮，美國PTT「Reddit」的創辦人請辭董事位，並呼籲讓非裔接手。因種族歧視抗議在全美延燒，Reddit的共同創辦人瓦尼安宣布退出董事會，並喊話讓非裔人士來代替他的位子，執行長霍夫曼也發出公開信呼籲員工挺非裔。然而，前任執行長鮑康如卻抨擊，Reddit長期任憑仇恨言論在論壇流竄，才是造成種族歧視的罪魁禍首。
呼籲非裔上位
根據《Vice》報導，Reddit共同創辦人瓦尼安於5日宣布將從董事會退位，喊話公司應以非裔人士取代自己的位子，並表示會用自己在Reddit的股份獲利，來回饋非裔社群。
他表示，從Raddit創立到現在15年，一直致力於讓人能在論壇上找到歸屬感，「在這種時候，辭職對於掌握權力的人們，是展現了領導風範。」在瓦尼安請辭之前，Reddit執行長之一霍夫曼也寫了公開信，呼籲Reddit員工支持非裔維權。
美版PTT爭議多
根據《CNET》報導，執行長霍夫曼寫公開信呼籲重視黑人權益後，曾擔任臨時執行長的鮑康如在推特回應抨擊，批評Raddit本來就是「用仇恨在賺錢」，長期任憑仇恨言論在社群上流竄而置之不理。
Reddit創立於2005年，如今每個月約有3.3億名活躍用戶，是美國最大的社群論壇，儼然是美版PTT，號稱是言論自由最猖狂的地方，也引發縱容仇恨言論的爭議；另外，Reddit於去年2月獲得來自騰訊的1.5億美元投資，遭到網友抨擊反對，認為會影響言論自由。要如何平衡言論自由與管制惡意言論，是Reddit長期以來的苦惱。
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