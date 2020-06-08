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咖啡店關門也要喝！美國咖啡需求疫情期間不減反增

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
最新調查顯示，美國咖啡需求在疫情期間不減反增。 路透
最新調查顯示，美國咖啡需求在疫情期間不減反增。 路透

最新調查顯示，在新冠肺炎疫情期間，美國許多知名咖啡店都暫停營業，但民眾對咖啡的需求不減反增。

全球最大農產品交易商奧蘭國際（Olam）咖啡部門主管維爾瑪表示，消費者急忙囤積印尼爪哇島生產的咖啡豆，帶動生鮮超市銷售和電商通路上的銷售大增。

Olam表示，咖啡銷售大增，有助彌補食品服務業銷售下滑的情況，預估到5月為止的前三個月，美國咖啡消費分別增加1.5%到2%左右。

新冠病毒疫情迫使美國眾待在家，壓抑了商品銷售，許多咖啡店的大門依然緊閉，星巴克這類連鎖咖啡店也只有部分門市營業，但只提供外帶或得來速服務。

維爾瑪引述市調機構尼爾森的數據表示，美國超市的咖啡銷售在3月大增31%，4及5月也分別繼續增加6%和11%。

市場擔憂疫情衝擊咖啡豆供給，加上咖啡豆生產大國巴西的本國幣走貶，拖累阿拉比卡咖啡豆（Arabica）期貨自2月底以來重挫11%。相較下，羅布斯塔咖啡豆（Robusta）期貨只跌3%，因為這種咖啡豆較常用於即溶咖啡和在家喝的特調咖啡。

咖啡 疫情 新冠肺炎

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