油價早盤漲2% 布蘭特原油站上43美元
國際油價在8日亞洲早盤漲近2%，攻上三個月來高點，主要受石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）同意擴大減產至7月底的消息所帶動。
布蘭特原油期貨早盤漲近2%，報每桶43.12美元。西德州原油期貨上漲0.6美元，報每桶40.14美元，漲幅近1.5%。
布蘭特油價自4月初來已上漲一倍，受OPEC+達成空前的減產協議帶動，目前OPEC+協議每日減產970萬桶原油。
不過，伊拉克和奈及利亞這兩個OPEC成員能否遵守這項協議，仍有待觀察。彭博資訊報導，沙國和俄國發現，部分OPEC盟友在減產力度上作弊。
根據新聞機構和顧問公司匯編的OPEC產量調查，安哥拉、伊拉克、哈薩克和奈及利亞並未按承諾減產，其中伊拉克的作弊程度最大。
產量作弊的歷史可以追溯到1980年代中期，當時OPEC正在執行產量配額制度。學者將作弊問題稱為「搭便車」，意即部分成員國沒有做出貢獻，卻受惠於其他成員的努力。
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