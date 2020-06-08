台積電ADR 上周五漲1.69%
台股ADR上周五隨美股大盤收漲，台積電上漲1.69%，較台北交易股價溢價5.57%。
道瓊5日一度飆漲1,056點，終場則以上漲829點或3.15%作收，報27,110.98點；那斯達克綜合指數盤中突破今年2月寫下的收盤紀錄，尾盤漲幅收斂至2%，報9814.08點，年初至今的漲幅擴大到9.4%。標準普爾500指數勁揚81.58點，漲幅2.62%，收在3193.93點。
費城半導體收漲2.57%，至2,003點，為史上首度突破2,000點大關。
以下是台股ADR各股上周五收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.49 +3.22
中華電 CHT 38.04 +0.42
台積電 TSM 55.20 +1.69
聯電 UMC 2.81 +4.46
資料來源：彭博資訊
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