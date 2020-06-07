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與抖音功能類似 Zynn燒錢搶攻北美市場

中央社 / 北京7日綜合外電報導

中國短片App業者搶攻海外市場。中國第二大影音App開發商「快手」旗下短片平台Zynn付錢給用戶來激勵持續使用App，甫推出立刻風靡國外，使功能類似的「抖音」面臨偌大挑戰。

法新社報導，快手上月推出短片平台Zynn。在短短一個月內，Zynn便成為美國蘋果公司（Apple）應用程式商店（App Store）裡最受歡迎的免費App。

快手推出Zynn，試圖打敗北京字節跳動科技有限公司（ByteDance）旗下轟動全球的短片平台「抖音」（Tik Tok）。

Zynn的使用者介面與抖音類似。人們可透過這個平台，來觀看其他用戶跟著音樂跳舞或表演的短片。但與抖音不同的是，Zynn不只有娛樂功能。

美國和加拿大用戶只要邀請朋友下載Zynn，就能獲得現金回饋。每邀請一次，最多能獲得20美元（約新台幣600元），回饋現金多寡取決於朋友在App上的活躍程度。

此外，用戶只需看影片，就能獲得點數，還能將點數換成現金。不過，目前尚不能在中國下載Zynn。

Zynn的運作模式與中國多數新創公司類似，他們通常會砸下數百萬人民幣，給用戶禮物和現金，目的是為了與同業搶攻市占。

快手冒著風險，將上述營運模式套用在北美市場。北美洲各國幾乎沒有任何App能靠付錢給民眾，成功鼓勵他們使用App來維持長期營運。

中國科技顧問、英文科技評論Podcast節目TechBuzz China主持人馬睿告訴法新社，Zynn的營運模式能否成功，取決於這款App主要吸引力是可以賺錢，還是賺錢「只是使用Zynn的次要『附帶利益』」。

抖音 北京 人民幣

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