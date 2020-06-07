不滿限制 著名槍支制造商將關閉在德工廠

德國槍械制造商西格&紹爾（SIG Sauer）長期以來一直都是德國裁軍運動人士的眼中釘。本周四，該公司宣布計劃今年年底關閉在埃肯弗德（Eckernförde）的工廠，這座小城位於德國北部石荷州首府基爾附近。

這家武器制造商抱怨「地域上的障礙」導致其多種手槍和運動槍支的銷售受阻，並指出德國警察部隊和聯邦國防軍在采購武器時會優先考慮「其它本地生產商」。

北德意志電台NDR援引公司總經理卡斯泰尼（Tim Castagne）表示，西格&紹爾在埃肯弗德工廠的企業職工委員會已經獲知那裡的125個職位將被裁減的消息，公司方面也公布了如何完成現有訂單的計劃。這一生產基地始建於1951年，至今已有近70年歷史。

「由於采取國際化的運營戰略，西格&紹爾被系統化地排除在（德國）武器采購計劃的競標機制之外」，卡斯泰尼指出。這家公司大多數槍械都是在美國研發。

源於瑞士的傳統老店

西格&紹爾這個品牌由德國西部的L&O Holding控股。其根源可追溯至1864年的瑞士，在1990年公司將總部遷至美國新罕布什爾州，在那裡建立了武器生產基地，還有一家「該領域最先進」的培訓學院，目前雇員總數達1200人。

西格&紹爾的知名產品包括面向「執法用途」的P系列手槍，還有步槍和運動版本的手槍，該公司也為美國軍隊提供機關槍。

本周一，西格&紹爾美國分部「非常自豪」地宣布，將為美國軍隊提供「新一代」輕型機關槍和「更強穿透力」的彈藥。

德制武器「平均每14分鐘殺死一人」

今年4月，德國西南廣播電台SWR報道稱，基爾的檢察官正在就針對西格&紹爾的新指控展開調查，其美國分公司涉嫌在沒有德國政府出口許可的情況下，向哥倫比亞和墨西哥出口武器。

上個月，德國政府公布2019年武器出口數據，左翼黨聯邦議員、裁軍問題專家達格德倫（Sevim Dagdelen）對西格&紹爾和另外兩家德國槍械制造商黑克勒&科赫（Heckler & Koch）和卡爾·瓦爾特（Carl Walther），還有德國聯邦政府都進行了嚴厲譴責。

「全世界平均每14分鐘就有一個人被德國制造的槍支打死，這個事實似乎並不困擾聯邦政府」，她批評道。

哈瑙槍擊案凶手的作案工具

今年2月19日，德國黑森州哈瑙發生槍擊事件，43歲的凶手分別在兩家水煙吧開槍射殺一共9人之後不久也在家中自殺。警察在搜索其住所時找到三把槍：一把借來的捷克Ceska手槍，還有他自己的瓦爾特手槍和西格&紹爾手槍。

德國聯邦議院內政委員會得知，這名槍手在作案期間一共打出了52發子彈，而警察在他家裡的背包中還發現了350枚子彈。

雨涵/王凡（德新社、天主教通訊社）

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