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紓困轉為復甦模式 全球經濟成長路仍長

世界日報 / 編譯林育正／綜合6日電
疫情減緩，美國經濟從紓困模式轉為復甦模式，商場中的顧客也多了起來；圖為在紐約市皇后區的BJ's賣場，消費者在購買生活用品。記者曹健╱攝影
疫情減緩，美國經濟從紓困模式轉為復甦模式，商場中的顧客也多了起來；圖為在紐約市皇后區的BJ's賣場，消費者在購買生活用品。記者曹健╱攝影

新冠肺炎疫情使全球經濟蕭條，但目前已出現觸底跡象；在各國政府和央行資金挹注之下，已逐漸從紓困轉為復甦模式，但要轉化為經濟成長還有很長一段路要走。

各國耗資數兆元避免經濟和市場崩盤，目前商業活動在疫情趨緩之下逐步重起，政府更加碼刺激復甦。根據彭博社統計資料，5月的經濟衰退年率為2.3%，已較4月的4.8%稍有起色。

德意志銀行首席經濟學者史洛克(Torsten Slok)表示：「各國主政者了解需要投入更多經濟援助，幫助家庭和小型企業，防止從目前的流動性陷阱進一步成為清償危機。」

歐洲央行(ECB)上周就加碼「大流行疫病緊急採購計畫(PEPP)」6000億歐元(約近6780億美元)，總額高達1兆3500億歐元(約合1兆5200億美元)；德國也祭出1300億歐元的經濟刺激方案，並支持7500億歐元的歐盟復甦基金。

日本央行5月推出300億日元(約合2億7300萬美元)的緊急紓困，提供小企業貸款，還將編列高達117兆日圓的振興方案；中國上周也端出36億元人民幣(約合5億美元)救經濟，南韓也將投入史上最大規模的76兆韓元。

美國在6000億元的「大街借貸基金」(Main Street Lending Fund)後，國會和聯準會(FED)也將在10日繼續商討是否持續推出經濟振興方案。經濟學者認為聯準會將持續寬鬆貨幣政策，還可能效法日本掌控長期貸款利率。

法國Natixis銀行首席亞太經濟學者艾麗西亞‧加西亞‧埃雷洛(Alicia Garcia-Herrero)說：「很明顯這些經濟刺激方案被認為還不足夠。」

政府的救市政策著重於防止市場崩潰，而非追求成長，因此別無選擇只能持續借出大量資金。渣打銀行全球首席經濟學者曼恩(David Mann)也說：「我們不應該急於看見立即的成長。」

根據國際勞工組織(International Labour Organization)調查，4月有10億名勞工面臨裁員或減薪的危機。而下一階段的關鍵，在於留住職員，並且以獎勵和補助聘僱年長員工加速經濟復甦，減緩收入不均和社會壓力。

Eurizon SLJ資本執行長任永力(Stephen Jen)認為，拯救經濟不僅止於帳面數字，政府也需要給予消費者和企業高層信心。

日本央行 疫情

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