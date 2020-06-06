聽新聞
test
0:00 / 0:00

掙脫新冠疫情陰霾 蘋果股價創新高

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
蘋果股價5日收盤再創新高，完全甩開過去四個月受新冠肺炎疫情的衝擊。 美聯社
蘋果股價5日收盤再創新高，完全甩開過去四個月受新冠肺炎疫情的衝擊。 美聯社

蘋果公司（Apple）股價5日收盤再創新高，不僅完全甩開過去四個月來受新冠肺炎疫情衝擊的影響，還攀越先前的歷史高峰，顯示投資人認為智慧手機產業有能力挺過這波疫情危機。

蘋果股價一周前就已完全扳回疫情期間的跌幅，5日繼續大漲2.9%至331.50美元，一舉超越今年2月12日締造的先前最高紀錄327.20美元。FactSet的資料顯示，這是蘋果今年來第11次改寫收盤最高紀錄。

新冠疫情擾亂中國大陸供應鏈、零售門市也關閉，迫使蘋果2月17日發布財測預警，表示3月當季營收可能無法達標，股價因而承受壓力，在3月23日跌到224.37美元的低點。但隨著中國等地供需情況開始恢復正常，股價4月開始回升，5月初在財報優於預期鼓舞下收復300美元大關，5月下旬更漲回疫情前的價位。

多位分析師認為，蘋果具有優勢，可望安然度過這段經濟前景不明的時期，甚至可能成為第一家市值突破2兆美元的企業。

Wedbush分析師艾夫斯指出，積壓多時的iPhone升級需求約3.5億支，蘋果有機會藉推出5G iPhone「抓住這波遲來的超級升級周期機會」。因此，他調高蘋果目標股價，從350美元上調到375美元，並維持「超越大盤」的投資評等。

艾夫斯還提到，蘋果面臨的逆風趨緩，服務事業成長曲線更強，且隨著下半年經濟可望強勁復甦，蘋果股價奔向425美元「在望」。他還預期，明年底時，在5G熱潮助攻下，蘋果有潛力率先成為市值2兆美元企業。

新冠肺炎

延伸閱讀

買iPhone扣半年薪！陸企發公告挺國貨發獎金 網看金額傻眼

博通暗示：蘋果新款iPhone將延至更晚時間亮相

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 狂飆13％

蘋果主要供應商博通暗示 新iPhone恐遲到

相關新聞

確定了！OPEC+同意延長現行減產規模一個月 到7月底

石油輸出國家和夥伴國（OPEC+）剛剛傳出同意將減產協議延長一個月，維持目前每日減產970萬桶的空前規模到7月底。

美上訴法院判決 惠普取得廣明光電幾乎全部資產

美國聯邦上訴法院裁定，惠普（HP）得取得廣明光電遭勒令移交所有現金，工廠和專利，以履行2019年對廣明判賠4.39億美元...

就業數據證實美經濟正在復甦 華爾街股市大漲

美股今天大漲，那斯達克指數盤中一度創下歷史新高，主要因美國公布5月就業數據強勁，出乎預期，驗證股市近期漲勢有所依據且證實...

布蘭特原油衝上40美元

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）訂於6日召開部長會議；消息人士指出，OPEC+已達成初步協議，將每日減產970萬桶原...

美就業暴增 市場振奮

美國5月就業報告意外強勁，非農業就業人數反增250.9萬人，史上最多，遠比預估減少750萬人好得太多，也從4月劇減2,0...

美債基金強吸金 13年新高

過去一周來，美國債券基金吸引225億美元資金流入，創2007年以來最高紀錄，反映投資人把資金撤出安全資產、轉進風險較高但...

外資回籠 印尼債匯齊揚

在全球各國解封之際，印尼盾和印尼公債也回升至疫情前的水準，主因為投資人預期經濟快速復甦，高收益資產的需求隨之激增。

殖利率曲線…警示通膨隱憂

債券市場正發出警訊：新冠肺炎疫情期間，決策者為提振經濟成長而釋放的大量流動性，可能給經濟帶來痛苦後果。

疫情緩和 金價跌破1,700美元

國際金價5日跌破1,700美元大關，主要因美國5月就業報告遠比市場預期的好，截至紐約5日早盤，紐約黃金期貨一周來已跌近4...

南韓整容需求 「疫」外提高

愈來愈多南韓民眾選擇在新冠肺炎防疫期間光顧醫美診所，原因是在家上班與社交距離措施為病人在術後爭取更多私下復原時間，政府的...

沾同名之光？ ZoomInfo掛牌首日瘋漲

企業情報平台ZoomInfo 4日於美國首次公開發行股票（IPO），開盤股價即比發行價高一倍，終場飆漲62%收34美元，...

松翰董座投資Zoom 賺翻

許多金融、商界知名人物，像是李嘉誠、知名投資家科爾曼（Chase Coleman），都因投資視訊會議軟體平台Zoom而大...

熱門新聞

美上訴法院判決 惠普取得廣明光電幾乎全部資產

賭氣梅克爾？川普下令從德國撤軍9500人

泰女買彩券中頭獎1000萬 渣男男友代領變挾帶私逃玩失蹤

日媒：石垣市下周表決將釣魚台更名為「登野城尖閣」

惡媳婦？梅根遭爆捲走黛妃生前千萬珠寶 拒還英皇室

無懼川普怒火 美防長宣布兩批部隊撤離華府

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。