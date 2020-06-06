掙脫新冠疫情陰霾 蘋果股價創新高

蘋果公司（Apple）股價5日收盤再創新高，不僅完全甩開過去四個月來受新冠肺炎疫情衝擊的影響，還攀越先前的歷史高峰，顯示投資人認為智慧手機產業有能力挺過這波疫情危機。

蘋果股價一周前就已完全扳回疫情期間的跌幅，5日繼續大漲2.9%至331.50美元，一舉超越今年2月12日締造的先前最高紀錄327.20美元。FactSet的資料顯示，這是蘋果今年來第11次改寫收盤最高紀錄。

新冠疫情擾亂中國大陸供應鏈、零售門市也關閉，迫使蘋果2月17日發布財測預警，表示3月當季營收可能無法達標，股價因而承受壓力，在3月23日跌到224.37美元的低點。但隨著中國等地供需情況開始恢復正常，股價4月開始回升，5月初在財報優於預期鼓舞下收復300美元大關，5月下旬更漲回疫情前的價位。

多位分析師認為，蘋果具有優勢，可望安然度過這段經濟前景不明的時期，甚至可能成為第一家市值突破2兆美元的企業。

Wedbush分析師艾夫斯指出，積壓多時的iPhone升級需求約3.5億支，蘋果有機會藉推出5G iPhone「抓住這波遲來的超級升級周期機會」。因此，他調高蘋果目標股價，從350美元上調到375美元，並維持「超越大盤」的投資評等。

艾夫斯還提到，蘋果面臨的逆風趨緩，服務事業成長曲線更強，且隨著下半年經濟可望強勁復甦，蘋果股價奔向425美元「在望」。他還預期，明年底時，在5G熱潮助攻下，蘋果有潛力率先成為市值2兆美元企業。