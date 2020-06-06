確定了！OPEC+同意延長現行減產規模一個月 到7月底

石油輸出國家和夥伴國（OPEC+）剛剛傳出同意將減產協議延長一個月，維持目前每日減產970萬桶的空前規模到7月底。

OPEC+減產協議效期原先訂在本月底，原定到期後減產規模將縮小到770萬桶。

另外，伊拉克和奈及利亞也承諾會完全執行他們的減產計畫，並且從下個月起到9月擴大減產，以補上先前未能完全執行的減產額度。

倫敦布蘭特原油已連續六周上漲，周五收報每桶42.30美元，已是4月時的兩倍多。