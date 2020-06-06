殖利率曲線…警示通膨隱憂

債券市場正發出警訊：新冠肺炎疫情期間，決策者為提振經濟成長而釋放的大量流動性，可能給經濟帶來痛苦後果。

美國公債殖利率曲線達到三年來最陡，因為在聯準會（Fed）每周投入數十億美元購買公債和其他資產之際，長期債券殖利率不斷攀升。殖利率曲線陡峭的現象通常是經濟成長前景改善的信號，然而，鑒於美國的景氣可能只是剛剛才觸底，有些投資人開始更謹慎看待這個曲線在通膨預期上的警示意義。

投資人擔心的是，在新冠疫情之後，未來幾年經濟可能出現「停滯性通膨」，也就是低成長和高通膨並存，並影響市場，就像1970年代的情況。

聯準會（Fed）或許會樂見市場走出3月時出現的通縮焦慮，因為聯準會前所未有的貨幣寬鬆措施，正是為了實現這一目標。然而，在大量失業的同時通膨加速升溫，如此的景象一點也不理想。在多數債券投資者預期未來幾年會保持低利率的情況下，殖利率不斷飆升恐怕是相當危險的一件事。

在零利率時代，通貨膨脹似乎是遙不可及的威脅，擔心通膨問題的只是市場少數派，且過去十年來，這些少數人士一次又一次被證明是錯誤的。但如今各國央行和政府為對抗疫情而實施的措施，可能帶來一個副作用，那就是通貨膨脹。