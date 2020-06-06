外資回籠 印尼債匯齊揚

在全球各國解封之際，印尼盾和印尼公債也回升至疫情前的水準，主因為投資人預期經濟快速復甦，高收益資產的需求隨之激增。

彭博資訊報導，印尼盾本季以來已升值逾17.5%，收復今年前三個月的失土，且在新興市場貨幣中表現最佳。印尼10年期公債殖利率回到近7%，約為今年年初的水準。印尼盾兌美元5日在雅加達匯市勁升1.5%，至13,850印尼盾兌1美元，一周來升值逾5%，至少是2015年來最佳表現。

印尼央行總裁瓦吉耶（Perry Warjiyo）5日在一場記者會上表示，印尼盾還有繼續升值的空間，「在我們看來，就算是今天已大幅升值，印尼盾仍被低估，因此未來有潛力繼續上揚。他還說，在央行與政府的支持下，印尼盾會升至1美元兌14,200印尼盾，如今顯然已突破這個價位。

印尼政府2日標售公債的投標總額創歷來新高，同時外資也開始重新重返印尼。

印尼財政部數據顯示，海外投資人本季目前買超9.73億美元的印尼公債；上季則賣超86.1億美元。