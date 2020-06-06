疫情緩和 金價跌破1,700美元

國際金價5日跌破1,700美元大關，主要因美國5月就業報告遠比市場預期的好，截至紐約5日早盤，紐約黃金期貨一周來已跌近4%，且為連續第三周下跌，為去年9月來最長跌勢。

隨著新冠肺炎疫情在許多國家逐漸緩和，愈來愈多經濟體伴隨刺激措施重啟經濟，黃金吸引力於是下滑。黃金現貨價格5日一度跌1.6%至每英兩1,686.95美元，本周至今下跌2.5%，為連續第三周下跌。紐約8月黃金期貨一度跌2.7%，報每英兩1,680美元。

股市漲勢抑制了避險需求，全球復甦相關的風險和對各國還會推出更多刺激措施的預期，也壓抑了金價。歐洲央行（ECB）4日發表了規模比各界預期還龐大的購債計畫，投資人也正在等待美國下一輪的刺激措施。

全球黃金指數型股票基金（ETF）的持倉5月再創新高。據世界黃金協會（WGC）數據顯示，5月全球黃金ETF獲得大筆資金淨流入，總持倉增至3,510噸。雖然據彭博初步彙整數據，這個數字截至4日已減少至3,129.2噸，今年來仍增加了逾20%。

然而，由於全球經濟前景仍存在不確定性，部分專家預期，金價將在下半年回彈至歷來高點附近。

Metals Focus顧問公司總監卡瓦歷斯表示，雖然新冠肺炎疫苗的發明將會導致金價短期回檔，全球經濟前景仍存在不確定性，在低殖利率和實質利率為負值這兩項要素持續存在，金價有可能在今年下半年攀至接近歷來高點。他說：「低殖利率和負利率將降低持有零報酬資產的機會成本，並推升通膨預期。即使股市比目前水準還要進一步上漲，以固定收益資產目前給的報酬，我們仍然相信配置在黃金上是合理的。」