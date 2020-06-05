美5月就業報告出奇好 道瓊漲逾千點
美國5月非農就業人口不減反增，且創歷來單月最佳紀錄，出乎市場預料，美股5日開高走高，午盤前道瓊指數一度漲逾千點，為4月上旬以來僅見。
美國勞工部5日公布，上月非農業就業人數大增250.9萬人，寫史上單月最多人紀錄，遠比預估減少750萬人好得太多，也從4月劇減2,068.7萬人（修正後數字）強勁回升；失業率降至13.3%，也優於市場預期。
道瓊在午盤前大漲1,056.48點，報27,338點，漲幅逾4%；那斯達克100指數創新高，費半漲逾3%，台積電ADR也大漲超過3%。
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