美債基金強吸金 13年新高

過去一周來，美國債券基金吸引225億美元資金流入，創2007年以來最高紀錄，反映投資人把資金撤出安全資產、轉進風險較高但收益也較高的投資，顯示市場氣氛已從謹慎規避風險轉為勇於承擔風險。

金融時報（FT）報導，這是自2007年EPFR開始追蹤共同基金流向以來，美國債券共同基金及指數股票型基金（ETF）吸金量最豐沛的一周。

在止於3日的一周，有55億美元的資金流入投資級公司債基金；投資級公司債和政府公債都買的基金，上周吸引75億美元；垃圾債券基金吸引85億美元，逼近4月寫下的單周最高紀錄。

太平洋人壽基金顧問公司資產配置主管葛克曼說：「數月前極端的規避風險行為，現在正大幅逆轉。」他指出，美股從3月低點強勁反彈是一大因素。

資金大舉湧入債券基金的同時，貨幣市場基金則大失血，美國投資公司協會（ICI）的資料顯示上周流出360億美元。失血最多的是純粹投資政府公債的基金。投資短期公司債的「優先」貨幣基金，則吸引70億美元注入。債券基金需求熱絡，也反映在短期利率接近0%之際，投資人對資金收益的渴求。

DoubleLine Capital基金經理人艾瑞克森指出，聯準會（Fed）出手救市是關鍵。Fed已開始買進投資公司債的ETF，並準備啟動直接收購公司債的機制。

儘管近期經濟狀況很差，投資人放眼經濟將隨抗疫限制解除而復甦，並相信Fed會嚴防經濟下行風險。各國政府和央行紛紛宣布規模空前的刺激措施，以緩和疫情的經濟衝擊，帶動全球風險性資產行情回升。