美就業暴增 市場振奮

美國5月就業報告意外強勁，非農業就業人數反增250.9萬人，史上最多，遠比預估減少750萬人好得太多，也從4月劇減2,068.7萬人（修正後數字）強勁回升，失業率為13.3%，也優於市場預期。美國股市5日早盤開高走高，道瓊指數一度漲逾800點，美國公債殖利率也走揚。

經濟學者指出，這顯示新冠肺炎疫情對就業的衝擊已越過頂峰，但要恢復到之前的充分就業水準仍有長路要走。

美國勞工部5日公布的數據顯示，5月就業人數回升，同時3、4月人數總共下修64.2萬人，凸顯之前就業市場更加悽慘，但最糟的情況已經過去。民間部門就業激增309.4萬人，與市場預估的減少675萬人背道而馳；其中製造業增加22.5萬人。

平均時薪比4月下降1%，不如市場預估的增加1%，也比4月時大增4.7%遜色；平均每人每周工時增至34.7小時，優於預估的34.3小時。

專家指出，5月平均時薪比4月下降，是因為一些薪資較低的勞工重返職場，拉低平均薪資所致，並不表示薪資水準下降。

上月失業率回降到13.3%，比市場預期的19%及4月時的14.7%都低。不過勞工部警告，實際的失業率「將比公布的數字高出約3個百分點」，因為一些勞工雖被登記為就業，卻基於其他原因並未工作。

勞動參與率回升到60.8%，優於4月的60.2%，顯示民眾找工作的意願回升。

美國總統川普在就業報告公布後立即推文表示，「這真是個了不起的就業報告」，並將在白宮召開記者會討論此事。不過非裔美國人的失業率仍高達16.8%，為十年來新高。

就業數字超強，主因許多州正在放鬆「禁足令」，以及企業開始召回員工，因此隨著經濟活動陸續開封，預期6月就業情況將持續改善。不過專家擔心，目前尚無疫苗問世，新冠肺炎疫情也可能出現第二波的高峰。