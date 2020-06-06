聽新聞
test
0:00 / 0:00

美就業暴增 市場振奮

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

美國5月就業報告意外強勁，非農業就業人數反增250.9萬人，史上最多，遠比預估減少750萬人好得太多，也從4月劇減2,068.7萬人（修正後數字）強勁回升，失業率為13.3%，也優於市場預期。美國股市5日早盤開高走高，道瓊指數一度漲逾800點，美國公債殖利率也走揚。

經濟學者指出，這顯示新冠肺炎疫情對就業的衝擊已越過頂峰，但要恢復到之前的充分就業水準仍有長路要走。

美國勞工部5日公布的數據顯示，5月就業人數回升，同時3、4月人數總共下修64.2萬人，凸顯之前就業市場更加悽慘，但最糟的情況已經過去。民間部門就業激增309.4萬人，與市場預估的減少675萬人背道而馳；其中製造業增加22.5萬人。

平均時薪比4月下降1%，不如市場預估的增加1%，也比4月時大增4.7%遜色；平均每人每周工時增至34.7小時，優於預估的34.3小時。

專家指出，5月平均時薪比4月下降，是因為一些薪資較低的勞工重返職場，拉低平均薪資所致，並不表示薪資水準下降。

上月失業率回降到13.3%，比市場預期的19%及4月時的14.7%都低。不過勞工部警告，實際的失業率「將比公布的數字高出約3個百分點」，因為一些勞工雖被登記為就業，卻基於其他原因並未工作。

勞動參與率回升到60.8%，優於4月的60.2%，顯示民眾找工作的意願回升。

美國總統川普在就業報告公布後立即推文表示，「這真是個了不起的就業報告」，並將在白宮召開記者會討論此事。不過非裔美國人的失業率仍高達16.8%，為十年來新高。

就業數字超強，主因許多州正在放鬆「禁足令」，以及企業開始召回員工，因此隨著經濟活動陸續開封，預期6月就業情況將持續改善。不過專家擔心，目前尚無疫苗問世，新冠肺炎疫情也可能出現第二波的高峰。

失業率 薪資

延伸閱讀

非裔男枉死 非盟與多國譴責美國警察野蠻行為

美就業強彈　川普：經濟續成長訊號　復甦將如火箭升空

紐西蘭新冠肺炎14天「嘉玲」 最快15日宣布脫離疫情

北韓平安南道2家醫院 傳數十人疑似死於新冠肺炎

相關新聞

疫情緩和 金價跌破1,700美元

國際金價5日跌破1,700美元大關，主要因美國5月就業報告遠比市場預期的好，截至紐約5日早盤，紐約黃金期貨一周來已跌近4...

就業報告遠優於預期 美股道瓊早盤勁升逾700點

美國上月就業報告遠優於預期，激勵美股5日早盤大漲。道瓊工業指數早盤勁升逾700點或2.7%、標普500指數漲2%、那斯達...

布蘭特原油衝上40美元

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）訂於6日召開部長會議；消息人士指出，OPEC+已達成初步協議，將每日減產970萬桶原...

美就業暴增 市場振奮

美國5月就業報告意外強勁，非農業就業人數反增250.9萬人，史上最多，遠比預估減少750萬人好得太多，也從4月劇減2,0...

美債基金強吸金 13年新高

過去一周來，美國債券基金吸引225億美元資金流入，創2007年以來最高紀錄，反映投資人把資金撤出安全資產、轉進風險較高但...

外資回籠 印尼債匯齊揚

在全球各國解封之際，印尼盾和印尼公債也回升至疫情前的水準，主因為投資人預期經濟快速復甦，高收益資產的需求隨之激增。

殖利率曲線…警示通膨隱憂

債券市場正發出警訊：新冠肺炎疫情期間，決策者為提振經濟成長而釋放的大量流動性，可能給經濟帶來痛苦後果。

南韓整容需求 「疫」外提高

愈來愈多南韓民眾選擇在新冠肺炎防疫期間光顧醫美診所，原因是在家上班與社交距離措施為病人在術後爭取更多私下復原時間，政府的...

沾同名之光？ ZoomInfo掛牌首日瘋漲

企業情報平台ZoomInfo 4日於美國首次公開發行股票（IPO），開盤股價即比發行價高一倍，終場飆漲62%收34美元，...

松翰董座投資Zoom 賺翻

許多金融、商界知名人物，像是李嘉誠、知名投資家科爾曼（Chase Coleman），都因投資視訊會議軟體平台Zoom而大...

美航7月班次增74% 股價飆

美國航空（American Airlines）宣布7月航班將比本月增加74%，可見剛自居家避疫措施解放的美國旅客預訂踴躍...

救經濟 馬國推財政刺激方案

馬來西亞宣布新一輪的財政刺激方案，加碼350億馬來幣（82億美元），包括100億馬來幣的直接注資計畫，其中有50億馬來幣...

熱門新聞

美國宣布斷航！中國立馬讓步 網怒：吃軟怕硬

涉謀殺佛洛伊德3警 保釋金各百萬、最重判刑50年

川普組織祕密警察？ 便衣人員鎮暴拒表明身分

就業報告遠優於預期 美股道瓊早盤勁升逾700點

近距離放箭！日本十字弓血案 嫌抱強烈恨意弒母弟

美國司法部長：全美抗爭有外國勢力推波助瀾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。