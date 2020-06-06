布蘭特原油衝上40美元

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）訂於6日召開部長會議；消息人士指出，OPEC+已達成初步協議，將每日減產970萬桶原油的效期，至少從6月底延長到7月底，帶動國際油價5日連續第六周上揚，布蘭特油價更突破每桶40美元關卡，且是連續第七天上漲。

布蘭特原油8月期貨5日一度漲逾6%，報42.48美元，一周來上漲逾10%；西德州7月期貨在紐約早盤漲5.77%，報39.57美元，一周來約上漲逾9%。

沙烏地阿拉伯能源大臣表示，如今條件已成熟，可在定周六舉行的OPEC+會議上如期取得成果。

依OPEC+現行協定，5、6兩月每日共減產970萬桶，7到12月底日減產770萬桶。消息人士指出，沙烏地阿拉伯與俄羅斯都同意延長效期，沙國更主張延長到8月底，並將通過新措施要求伊拉克與奈及利亞等國能遵守減產目標量。

5月伊拉克最不遵守減產目標量。OPEC+代表指出，沙、俄與伊拉克達成協議，伊拉克再度保證將遵守減產目標，並補足之前的減產缺口。

推升油價的其他因素還包括美國原油庫存量並未繼續增加；另外一艘裝載200萬桶美國原油的超級油輪正駛往中國，顯示中國原油需求回升；西伯利亞發生燃料大量外洩，使俄羅斯宣布進入緊急狀態，業者表示這場災難可能是氣候變遷所致，也帶動油價上漲。

不過油市專家指出，未來原油需求如果未見明顯回升，且缺乏明確證據顯示新冠肺炎疫情已過頂峰，油價將很難進一步上漲。