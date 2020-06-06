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美航7月班次增74% 股價飆

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
美國航空宣布7月航班將比本月增加74%，歐洲航空公司也紛紛準備在本月恢復航班。（美聯社）
美國航空宣布7月航班將比本月增加74%，歐洲航空公司也紛紛準備在本月恢復航班。（美聯社）

美國航空（American Airlines）宣布7月航班將比本月增加74%，可見剛自居家避疫措施解放的美國旅客預訂踴躍，復原速度比預期還快。歐洲航空公司也紛紛準備在本月恢復航班。

美國航空4日股價大漲41.1%，創下史上最大漲幅，5日開盤繼續大漲28.2%，合計本周已漲逾一倍。

美國航空4日表示，下個月最忙碌的日子將會有約4,000班航班，雖然只有一年前的40%，但比起6月最多只有2,300班已大為改善，6月數字只有去年同期的30%，5月的航班數量則更少。

美航資深副總拉賈說：「人們迫切渴望重啟經濟。我們對7月航班大增有十足的信心。」

美航的載客率上周已從4月的15%攀升至55%。該公司下個月將調回450架原本航空業最嚴峻期間停飛的飛機，不過目前尚未決定先讓哪些機型復飛。

不過，美航也很清楚，目前的前景改善是有限度的。利潤較豐的國際航班需求仍舊疲弱，美航規劃今年的國際航班還不到去年的20%，也決定將原訂恢復其他國際航班延後至少一個月。

拉賈表示，即使國內已有不少鼓舞訊號，國內需求的恢復仍很薄弱，美航仍將淘汰逾100架飛機。

歐洲航空公司也準備在本月恢復航班。易捷航空（EasyJet）計劃在15日復飛，瑞安航空也將幾周後復飛，並目標在第3季前恢復到原本的一半航班。

歐洲第三大廉航威茲航空（Wizz Air）則預計在夏季恢復60%的正常運量，冬季淡季時恢復到80%。

不過，這些航空公司卻面臨兩難局面，因為夏季固然能夠貢獻絕大多數的收益，但業者必須押注民眾在經過多月保持社交距離後不排斥與同機150人擠在同一機艙，多年來最嚴重的經濟減速也不會讓人不願花錢而待在家裡。

市場預期，航空業要完全恢復需要花上數年。穆迪投資人服務公司預期，明年的航班需求將會呈現嚴重低迷，且至2023年前都不會有顯著復甦，今年客運收益公里數（RPK）將比2019年減少65%至75%，明年少35%至55%。

美國航空

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