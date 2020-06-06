松翰董座投資Zoom 賺翻

許多金融、商界知名人物，像是李嘉誠、知名投資家科爾曼（Chase Coleman），都因投資視訊會議軟體平台Zoom而大賺一筆，當然Zoom創辦人袁征也不例外，個人淨值已超過107億美元。但罕為人知的是，松翰科技董事長陳賢哲也早在十年前就開始投資Zoom。

彭博資訊報導，從3月底最後一次揭露持股來看，陳賢哲如果沒有售股的話，他透過名下的Digital Mobile Venture 投資Zoom，如今持股價值16億美元。在第1季營收大增170%的帶動下，如今Zoom的股價已比去年公開發行上市（IPO）時增逾五倍。

根據申報資料，陳賢哲的投資公司已賣出原始持有的部分股票，其中趁Zoom於2019年4月IPO時出售當時價值為2,200萬美元的股份，並在今年3月前另售出1,300萬股，表示這家投資公司可能已進帳多達21億美元。

陳賢哲為人低調，絕少公開受訪。松翰科技發言人黃淑敏表示，陳賢哲不參與公司的日常營運。她說，對於投資Zoom一事，陳賢哲認為自己很幸運。