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南韓整容需求 「疫」外提高

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電

愈來愈多南韓民眾選擇在新冠肺炎防疫期間光顧醫美診所，原因是在家上班與社交距離措施為病人在術後爭取更多私下復原時間，政府的補助措施也刺激消費。

金融時報報導，儘管新冠肺炎疫情使慕名前來南韓整形的外國人減少，但卻有更多當地民眾湧入江南區的醫美診所街。對於擔憂在術後引人關注的民眾而言，在家上班與其他社交疏離措施恰好有幫助。

在南韓，20幾歲的女性中有三分之一「動過刀」，不過疫情似乎又推高這個比例。整形支出意願提高，也可見南韓防疫成效相對尚佳，積極檢測、追蹤接觸史及隔離措施已有效降低疫情對經濟的衝擊。

首爾祭出逾2,300億美元的經濟刺激方案後，江南區的整形醫院開始推出優惠，鼓勵民眾運用政府補助金整形。當局以信用卡點數、禮卷及預付卡的形式，向四口家庭發放100萬韓元（約新台幣2.4萬元），使用期限至今年8月底；各地道廳也加發現金。整形是少數讓民眾願意掏錢的奢侈品消費。

麥肯錫上月調查顯示，減少消費的南韓民眾比例還不到一半，非必要消費實際上還攀升。對歷經數月擔憂與隔離的南韓大眾而言，政府補助正掀起報復式消費。

南韓 整形 新冠肺炎

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